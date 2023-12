/ 사진제공:iNKODE

가수 김재중이 데뷔 20주년을 기념해 공연을 개최한다.김재중은 2024년 1월 20일, 21일 양일간 서울 블루스퀘어 마스터카드홀에서 ’2024 KIM JAE JOONG Special J-PARTY Fanconcert "I'M TWENTY" in Seoul‘ 공연을 개최한다.이번 공연은 생일 파티와 콘서트가 결합된 스페셜한 공연으로, 김재중이 데뷔 20주년을 맞이하는 2024년에 개최 소식을 전해 그 의미를 더한다.공개된 포스터에는 교복 착장을 한 김재중의 모습이 담겨 있어 마치 20년 전 데뷔 시절로 돌아간 듯한 느낌을 선사한다. ‘2024 KIM JAE JOONG Special J-PARTY Fanconcert "I'M TWENTY" in Seoul’이라는 문구와 함께 포스터의 배경으로 사용된 실사들은 이전에 선보인 J-PARTY 공연 사진들로 채워져 있다.김재중은 데뷔 20주년을 맞이해 개최되는 뜻 깊은 공연인 만큼 심혈을 기울여 준비하고 있다는 후문이다. 특별한 의미를 담은 만큼 스페셜한 무대를 비롯해 감성을 자극하는 셋리스트에 다양한 코너 구성 등 컬러풀한 공연으로 데뷔 20주년을 함께하는 팬들에게 여느 때보다 색다른 추억을 선사할 전망이라고 전했다.이에 더해 최근 김재중은 유튜브 ‘세대 초월 김재중 친구 만들기 토크쇼 ‘재친구’’를 통해 남다른 예능감과 재치 넘치는 입담을 뽐내며 각종 커뮤니티와 SNS에서 화제를 모으고 있다. 특히 이번 팬콘서트는 헬로라이브를 통해 온라인 생중계로도 진행될 예정이라 보다 많은 팬들이 즐길 수 있다.한편, 김재중의 스페셜 팬콘서트 ’2024 KIM JAE JOONG Special J-PARTY Fanconcert "I'M TWENTY" in Seoul‘의 티켓 예매는 오는 12월 15일 오후 8시부터 인터파크 티켓 단독으로 진행된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr