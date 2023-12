/ 사진제공=텐투엔터테인먼트

/ 사진제공=텐투엔터테인먼트

가수 황치열이 첫 번째 겨울 앨범을 발매한다.황치열은 오늘(11일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 겨울 앨범 'I LOVE WINTER'(아이 러브 윈터)를 발매한다. 이번 신보는 황치열이 데뷔 후 처음으로 발표하는 겨울 시즌 앨범으로 데뷔 후 한결같이 자신을 응원해 준 팬들을 위한 크리스마스 선물 같은 신곡 5곡을 수록, 많은 이들이 행복한 겨울을 보내길 바라는 황치열의 소망이 담겼다고.A. 평소에는 발라드 위주의 음악을 많이 들려드렸었는데, 이번 겨울에는 많은 분들이 행복한 연말을 보내실 수 있게끔 밝은 분위기의 겨울 앨범을 준비해 보면 어떨까 하는 생각에서 시작했습니다. 앨범 분위기가 전체적으로 경쾌하면서도 따스하고, 또 포근한 음악들로 가득하니 많은 기대 부탁드립니다.A. 'I LOVE WINTER'는 겨울을 맞이하며 떠오르는 다양한 감정을 여러 시선에서 풀어본 앨범입니다. 이번 앨범을 통해 많은 분들이 행복한 연말을 보내셨으면 한다는 메시지를 담았습니다.A. '찬란한 겨울 (Beautiful Winter)'는 딱 듣자마자 '아! 겨울이다' 싶은 생각이 드는 밴드 편성의 경쾌한 편곡이 특징입니다. 리스닝 포인트는 후렴구가 굉장히 대중적이고, 가벼운 율동과 함께하기 좋은 멜로디 라인이라 어느샌가 흥얼거리고 있는 자신을 발견하실 겁니다. (웃음)A. 이번 앨범의 전체적인 분위기가 '밝고 신나게'이다 보니, 슬프게 들리지 않게끔 신경을 많이 썼던 것 같습니다. 녹음을 하면서도 밝은 목소리 톤과 미소 띤 얼굴로 부르는 등 최대한 밝음을 표현하기 위해 노력했습니다.A. 전부 좋지만, 수록곡 중 회사의 신인 가수인 김창연이라는 친구와 듀엣으로 부른 '겨울이니까 (Since It's Winter) (Duet With 김창연)'을 추천해 드리고 싶습니다. 저와는 다른 음색을 가지고 있어서 처음으로 시도하는 시즌 앨범에 듀엣곡을 함께 부르면 좋겠다고 생각했고, 기대한 만큼 더 좋은 곡이 나온 것 같아 추천드리고 싶습니다.A. 앨범 분위기에 맞게 겨울을 배경으로 글을 써 내려가기 시작했습니다. 첫눈이 내리는 밤, 사랑이 찾아오는 설렘이 가득한 마음을 담은 곡입니다.A. 변함없이 응원해 주시는 팬님들의 따뜻한 마음 항상 감사합니다. 건강 잘 챙기시고, 이번 겨울 앨범이 팬님들께서 따뜻한 연말, 행복한 연말 보내시는 데 도움이 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr