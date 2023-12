/ 사진제공=텐투엔터테인먼트

가수 황치열이 연말 감성을 담은 신보를 선보인다.황치열은 오늘(11일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 겨울 앨범 'I LOVE WINTER'(아이 러브 윈터)를 발매한다.이는 황치열이 데뷔 후 처음으로 발표하는 겨울 시즌 앨범으로, 오랜 시간 한결같이 자신을 응원해 준 팬들을 위한 크리스마스 선물 같은 노래들이 담긴다.타이틀곡 '찬란한 겨울 (Beautiful Winter)'는 대중적인 멜로디가 돋보이는 시즌 송으로, 밝은 밴드 사운드와 황치열의 감미로운 목소리가 만나 로맨틱한 겨울 감성을 자아낸다.음원과 함께 공개되는 뮤직비디오에는 팬들을 위한 크리스마스 파티를 준비하는 황치열의 모습이 담긴다. 황치열은 앤티크한 분위기의 방 안에서 케이크를 꾸미고, 셀프 카메라로 영상 편지를 촬영하는 등 특별한 연말 분위기를 선사한다.신보에는 겨울에 떠오르는 따뜻한 추억에 대한 '다시 겨울이야 (Winter, Again)'을 시작으로 두 발라더의 감성적인 보컬과 경쾌한 캐럴 반주가 어우러진 '겨울이니까 (Since It's Winter) (Duet With 김창연)', 이별에 대한 아픔을 노래하는 '아마 내일은 (Tomorrow)', 첫눈에 대한 설렘을 표현한 '겨울밤 (A Winter Night)'가 수록된다. 특히, '겨울밤 (A Winter Night)'에는 황치열이 작사에 참여했다.한편, 황치열의 첫 번째 겨울 앨범 'I LOVE WINTER'는 오늘(11일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr