/사진제공=판타지오

가수 겸 배우 차은우가 내년 첫 단독 팬 콘서트를 개최한다.8일 소속사 판타지오는 이날 오후 공식 SNS를 통해 차은우 단독 팬 콘서트 '2024 Just One 10 Minute 'Mystery Elevator''(2024 저스트 원 텐 미닛 '미스터리 엘리베이터') 개최 소식을 알리는 커밍순 티저 이미지를 공개했다.'Just One 10 Minute'은 차은우의 대표 브랜드 팬미팅. '10분 안에 빠져드는 차은우의 모든 것을 보여주겠다'라는 의미를 지닌 타이틀에 걸맞게 그간 풍성하고 완성도 높은 공연으로 팬들의 뜨거운 사랑을 받아왔다.2019년 홍콩·타이베이·방콕·마닐라·쿠알라룸푸르 등 아시아 5개 지역에서 성공적으로 공연을 치렀고, 2020년에는 온라인으로 전 세계 150여 개국 팬들과 함께했다. 지난해에는 'Starry Caravan(스태리 카라반)'이라는 부제로 인도네시아, 태국, 필리핀, 일본, 서울까지 아시아 5개국에서 성황리에 공연을 마무리하며 뜨거운 반응을 끌어냈다.이날 오픈된 티저 이미지를 통해 'Mystery Elevator'라는 새 부제가 공개됐다. 이번 티저 이미지는 팬들이 원하는 곳이라면 어디든 갈 수 있는 'Mystery Elevator'라는 의미를 담은 포스터로, 팬들은 'Mystery Elevator'를 타고 새로운 공간으로 이동, 팬 콘서트를 통해 아티스트 차은우의 다양한 매력들을 만날 수 있는 특별한 시간을 보낼 예정이다.그간 팬미팅으로 팬들을 만나온 차은우가 이번 첫 단독 팬 콘서트에서는 어떤 다채로운 볼거리로 팬들의 마음을 설레게 할지 벌써 기대가 모인다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr