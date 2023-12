앤팀 / 사진제공=하이브

&TEAM(앤팀)이 일본 레코드협회로부터 '골드' 인증을 획득했다.8일(이하 한국시간) 일본 레코드협회에 따르면, &TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)이 지난달 14일 발매한 정규 1집 'First Howling : NOW'가 누적 출하량 10만 장 이상으로 골드 디스크 '골드' 인증(2023년 11월 기준)을 받았다.일본 레코드협회는 매월 음반 누적 출하량 기준으로 골드(10만 장 이상), 플래티넘(25만 장 이상), 더블 플래티넘(50만 장 이상) 등 골드 디스크 인증을 수여한다.앞서 데뷔 앨범 'First Howling : ME'와 미니 2집 'First Howling : WE'로 각각 '골드'(2022년 12월 기준)와 '플래티넘'(2023년 6월 기준) 인증을 획득했던 &TEAM은 이로써 데뷔 앨범부터 최신작까지 세 작품 연속으로 레코드협회 인증을 받았다.&TEAM은 같은 날 발표된 빌보드 재팬 연말 결산 차트(집계 기간 2022년 11월 28일~2023년 11월 26일)에서도 괄목할 성과를 냈다. 2023년 앨범 차트 '핫 앨범' 부문에서 'First Howling : WE'(26위), 'First Howling : ME'(28위), 'First Howling : NOW'(46위) 등 'First Howling' 시리즈 앨범이 모두 '톱 50'에 랭크됐다. &TEAM은 톱 아티스트 차트인 '아티스트 100'에서 54위를 차지했다.&TEAM은 오는 9일 일본 사이타마에서 개최되는 '2023 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌'에 출연한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr