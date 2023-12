/ 사진=피네이션(P NATION) 제공

가수 헤이즈(Heize)가 멜론 음원 차트 HOT100에 8곡 전곡 차트인했다.지난 7일 발매된 헤이즈의 미니 8집 'Last Winter'는 발매 직후 멜론 음원 차트 HOT100에 8곡 전곡 차트인했다. 특히 타이틀곡 '입술(Feat. 10CM)'은 멜론, 벅스, 지니 등 국내 주요 음원차트 TOP10에 자리했다.또한 새 앨범은 튀르키예, 대만, 캐나다, 일본, 독일 등 아이튠즈 앨범 차트 5개 국가에서 상위권에 안착했다. 애플 뮤직 차트에서도 마카오, 베트남, 홍콩, 대만, 튀르키예, 말레이시아, 타이 등 7개 국가 차트 순위권에 올랐다.'Last Winter'는 헤이즈가 지난해 7월 정규 2집 '언두'를 발표한 이후 오랜만에 발매하는 정식 앨범이다. 신보에는 타이틀곡 '입술(Feat. 10CM)'을 비롯해 '어쩌면 해피엔딩', '가을부터 겨울까지', '잊혀지는 사랑인가요(Feat. BIG Naughty)', '나와 춤을(Feat. Chan(찬))', 'Midnight(원곡 하이라이트)', '접속', 'Love goes around comes around.'까지 총 8곡이 수록됐다.10CM, BIG Naughty, Chan 등 개성 강한 아티스트들이 피처링에 함께했으며 유건형, 다비(DAVII), 구름, 바이빈(vibin) 등 다양한 아티스트들이 프로듀싱에 참여했다. 특히 배우 이진욱이 뮤직비디오에 출연, 헤이즈와 호흡을 맞다.한편, 헤이즈는 8일 오후 11시 20분 방송하는 '더 시즌즈-악뮤의 오날오밤'에서 10CM와 '입술' 무대를 최초 공개한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr