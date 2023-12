/ 사진 제공= 브레이브 엔터테인먼트

다크비(DKB)가 신곡 안무 영상을 공개했다.소속사 브레이브 엔터테인먼트는 지난 7일 다크비(이찬, 디원, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)의 공식 유튜브 채널 및 SNS를 통해 미니 7집 'HIP'(힙)의 타이틀곡 'What The Hell'(왓 더 헬)의 사복 안무 영상을 업로드했다.영상 속 멤버들은 각자의 개성이 돋보이는 힙한 사복 차림으로 등장, 신곡 'What The Hell'(왓 더 헬)에 맞춰 완벽한 합을 뽐냈다. 여덟 멤버는 다이내믹한 대형 변화 속에서 파워풀한 에너지를 뽐낸 데 이어, 방아쇠를 당겨 총을 쏘는 듯한 포인트 안무 '빵야 빵야 춤'으로 강렬한 중독성을 선사했다. 특히, 발소리까지 맞아떨어지는 칼군무로 그간의 연습량을 실감케 했다.다크비는 지난달 30일 미니 7집 'HIP'을 발매했다. 타인의 시선에서 벗어나 줏대 있게 성장하겠다는 강인한 의지가 담긴 앨범으로, 다크비는 컴백 3일 만에 초동 자체 최고 기록을 경신하며 '커리어 하이'를 달성했다. 뿐만 아니라 신보는 콜롬비아, 브라질 등 글로벌 차트에서도 두각을 나타냈다.한편, 다크비는 2024년 1월 27일 일본 도쿄에서 팬 콘서트 'DKB The 1st FanConcert in Japan 2024 -Explosion-'(다크비 더 퍼스트 팬 콘서트 인 재팬 2024 -익스플로전-)을 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr