아이브 / 사진제공=스타쉽엔터테인먼트

아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)가 눈부신 성과로 데뷔 2주년을 맞이해 앞으로를 더 기대케 했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면, 아이브는 지난 1일 데뷔 2주년을 맞이했다. 주체적인 소녀들의 당당한 매력으로 대중들을 사로잡고 있는 아이브는 지난해에 이어 올해 발매한 '아이해브 아이브(I’ve IVE)', '아이브 마인(I'VE MINE)'을 통해 다채로운 모습을 선보이며 독보적인 아이브만의 길을 걸어가고 있다.앞서 데뷔 7일 만에 음악 방송 1위 트로피를 품에 안은 아이브는 '일레븐(ELEVEN)', '러브 다이브(LOVE DIVE)', '애프터 라이크(After LIKE)'로 음악 방송 통산 37관왕('일레븐' 13관왕(지상파 3사 트리플 크라운 포함)·'러브 다이브' 10관왕·'애프터 라이크' 14관왕)을 차지하며 2022년 음악 방송 최다 1위의 타이틀을 거머쥔 바 있다. 아이브는 2023년 발매한 타이틀곡으로도 통산 16관왕('키치' 2관왕·'아이엠' 9관왕(그랜드 슬램 달성)·'이더 웨이' 1관왕·'배디' 4관왕)을 기록하며 여전한 인기를 증명했다.음반과 음원 성적 역시 굳건한 저력을 보여줬다. 먼저 지난 4월 발매한 '아이해브 아이브'는 초동 판매량 110만 장을 기록하며 지난해 '애프터 라이크'에 이은 두 번째 밀리언셀러에 등극했다. 더블 타이틀곡 '키치(Kitsch)'와 '아이엠(I AM)'은 주요 음원 사이트 퍼펙트 올킬을 기록했고, 나란히 4월과 5월 메인 차트 최정상의 자리를 지켰다. '아이엠'은 공개된 지 7개월이 됐음에도 현재까지 메인 차트 상위권에 이름을 올리며 사랑받고 있다.발매 4일 차 만에 커리어하이를 기록하며 초동 160만 장을 돌파한 '아이브 마인'은 고유한 컬러와 파격적인 변화 사이를 유연하게 교차하며 무한 확장의 이미지를 전개해 리스너들의 취향을 저격했다. 트리플 타이틀곡 '배디(Baddie)', '이더 웨이(Either Way)', '오프 더 레코드(Off The Record)'는 활동이 종료됐음에도 3곡 모두 여전히 메인 차트에 진입 중이다. 특히 '배디'는 주요 음원 사이트 멜론과 지니 11월 월간 차트 1위를 기록하는 등 메인 차트 최상위권에 랭크돼 막강한 음원 파워를 보여주고 있다.이처럼 올해도 당당한 주체성을 가진 메시지를 바탕으로 다채로운 음악결을 선보인 아이브는 '제35회 한국PD대상' 가수 부문 출연자상, '2023 브랜드 고객충성도 대상' 여자 아이돌 부문, '제50회 한국방송대상' 최우수 가수상, '2023 올해의 브랜드 대상' 올해의 여자아이돌, '제14회 대한민국 대중문화예술상' 문화체육관광부 장관 표창을 비롯해, '2023 K 글로벌 하트 드림 어워즈' K 글로벌 베스트 음원상, '2023 더팩트 뮤직 어워즈' 월드 베스트 퍼포머, 올해의 아티스트 상을 수상했다. 지난 2일 열린 'MMA2023(멜론뮤직어워드)'에서는 올해의 TOP10, 밀리언스 TOP10, 올해의 앨범(대상)으로 2년 연속 대상의 영예를 안으며 2023년을 빛냈다.또한 아이브는 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE')를 통해 아시아, 미주, 유럽, 남미, 호주 등 총 19개국 27개 도시에서 무대를 펼칠 것을 예고하며 2023년 글로벌 대세로 한 발 더 도약했다.'4세대 대표 그룹'으로 꼽히는 아이브가 데뷔 2주년을 맞아 일문일답을 공개했다.안유진 : 벌써 아이브가 2주년이 되었다는 게 믿기지 않을 정도로 시간이 정말 빠르게 지나간 것 같다. 그만큼 우리 다이브(공식 팬클럽명)분들과 많은 추억을 만드는 시간들이 많았기 때문에 더 빠르게 지나간 게 아닐까 싶다. 앞으로도 아이브와 다이브가 함께하는 시간들 모두가 행복한 기억들로 가득한 하루하루를 보낼 수 있도록 좋은 음악과 무대로 보답하겠다.가을 : 올 한 해도 많은 사랑을 주신 다이브 덕분에 행복하고 감사한 2주년을 맞이할 수 있게 된 것 같다. 주신 사랑에 보답할 수 있도록 항상 좋은 모습 보여드릴 테니 앞으로도 아이브 많은 사랑과 관심 부탁드린다.레이 : 데뷔 2주년까지 항상 아이브를 응원해 주신 우리 다이브 너무 고맙고, 앞으로도 다이브에게 좋은 음악과 무대로 찾아올 테니까 계속 함께해 주셨으면 좋겠다.장원영 : 지난해에 이어 2023년도 정말 많은 일이 있었던 것 같다. 앨범 활동을 비롯해 처음 월드 투어도 개최하게 됐고, 다이브와 함께할 수 있는 시간이 많았던 것 같아서 행복한 한 해였던 것 같다. 이제 막 2주년을 맞이한 만큼 아이브가 보여드릴 모습이 앞으로도 무궁무진하다고 생각한다. 많은 분에게 언제나 앞으로가 더 기대되는 아이브가 될 수 있도록 항상 발전하는 모습 보여드리겠다.리즈 : 데뷔 2주년을 되돌아보면 정말 꿈만 같았던 일들이 많이 있었던 것 같다. 꿈이 현실이 될 수 있게 아이브의 음악을 사랑해 주신 모든 분께 감사하다는 말씀드리고 싶고, 무엇보다도 언제나 힘이 되어주는 다이브에게 가장 감사하고 사랑한다고 전하고 싶다.이서 : 올해도 다이브와 즐거운 추억 많이 만들 수 있어서 너무 행복한 한 해였다. 2주년이 되기까지 정말 많은 분들이 도움을 주셨는데 모두 감사드리고, 아이브의 노래를 사랑해 주신 만큼 앞으로도 더 좋은 음악으로 찾아뵐 수 있도록 하겠다.안유진 : '뿅뿅 지구오락실'을 비롯해 다양한 예능 프로그램 출연으로 대중분들께 또 다른 아이브의 모습을 보여드릴 수 있는 기회가 많아지고 있는 것 같아서 촬영하면서도 너무 즐겁고, 앞으로도 기회가 된다면 많이 출연해서 재밌는 모습 많이 보여드리고 싶다.레이 : '따라해볼레이'를 통해 팬분들과 만나고 있는데 에피소드마다 새로운 콘셉트로 다양한 경험을 해볼 수 있어서 재미있게 촬영에 임하고 있다. 앞으로도 '따라해볼레이'를 비롯해 많은 프로그램에 출연해 다채로운 모습 많이 보여드릴 예정이니까 많이 사랑해 주셨으면 좋겠다.리즈 : 팬분들과 무대가 아닌 예능 프로그램을 통해 만나는 건 또 색다른 느낌인 것 같다. 출연할 때마다 긴장이 되긴 하지만 기회가 생길 때마다 즐겁게 촬영에 임하고 있다. 특히 이번에 출연했던 콘텐츠 중에서 '채널십오야' 채널 라이브를 했었는데, 영상으로만 뵙던 나영석 PD님과 함께 앨범 꾸미기를 하고 있다는 게 너무 신기한 경험이었던 것 같다. 다음에도 기회가 된다면 또 출연하고 싶다.안유진 : 'MMA2023' 오프닝에서도 말했듯 2016년 '멜론뮤직어워드' 관객으로 갔던 무대에 아이브 안유진으로 참석할 수 있는 것만으로도 영광인데 2년 연속 대상까지 받게 됐다는 사실이 정말 꿈만 같다. 많은 사랑을 주시는 만큼 더 책임감을 가지고 무대에 임해야겠다는 다짐을 또 한 번 하게 됐다.가을 : 지난해 정말 많은 사랑을 받아서 사실 올해에 대한 부담감이 없지 않았다면 거짓말일 것 같다. 하지만 앨범이 나올 때마다 저의 걱정이 무색할 만큼 많은 사랑을 보내주셔서 너무 감사드린다. 어떻게 하면 더 좋은 음악을 들려드릴 수 있을지 고민을 많이 하게 되는 것 같다. 앞으로도 아이브만이 보여드릴 수 있는 음악으로 좋은 음악과 무대 많이 보여드릴 수 있도록 하겠다.장원영 : 2023년에도 정말 많은 사랑을 보내주신 다이브와 그리고 저희의 음악을 들어주신 모든 분께 감사하다는 말 전하고 싶다. 많은 분의 사랑이 아이브가 늘 성장하고 자신감을 가질 수 있게 해 주시는 원동력이 되는 것 같다. 저희 아이브 역시 주신 사랑에 보답할 수 있게 늘 긍정적인 에너지 전달할 수 있는 아이브가 되도록 하겠다.이서 : 'MMA2023'에서 '올해의 앨범' 상을 받게 되었는데, 2년 연속으로 대상을 수상할 거라는 예상을 전혀 하지 못하고 있었다. 이 상은 아이브의 노래를 사랑해 주신 모든 분들이 있었기에 가능했다고 생각한다. 아이브의 노래를 따라 불러주시고 챌린지를 통해 따라 해 주시는 모습을 볼 때마다 아직도 매번 신기하고 감사하다. 좋아해 주시는 만큼 더 멋진 모습 많이 보여드려야겠다고 생각하고 있다.가을 : 일본 요코하마에서 열린 공연이 월드 투어로는 첫 해외 공연의 시작이었는데, 많은 다이브분들이 공연장을 가득 채워주셔서 너무 감사했다. 무엇보다도 멤버들이 모두 몸 건강하게 무대에 오를 수 있어서 행복한 시간이었고, 한국어임에도 다 같이 노래도 따라 불러주시고 응원법도 해주셔서 감동을 많이 받았던 것 같다. 월드 투어 이제 시작이니까 끝날 때까지 다치는 사람 없이 즐겁게 마무리했으면 좋겠다.안유진 : 공연장을 가득 채워주신 모습에 너무 감사했고, 지금보다 더 열심히 해서 이 공연장을 채워주신 다이브에게 부끄럽지 않은 가수가 되어야겠다는 생각을 했던 것 같다. 앞으로도 더 많은 공연이 남았는데, 팬분들과 함께할 수 있다는 생각에 설레고 빨리 만나고 싶다.레이 : 일본에서 아이브의 노래로 가득 채운 콘서트로 팬분들과 만날 수 있어서 너무 기뻤다. 월드 투어를 정말 해보고 싶었는데, 이렇게 빨리 그 꿈을 이룰 수 있어서 행복하고, 이번 월드 투어를 통해 아이브가 처음 가보는 도시가 정말 많아서 저희 역시도 다이브가 어떻게 봐주실지 긴장되면서도 기대를 많이 하고 있다.장원영 : 새로운 도전을 많이 해 볼 수 있는 한 해였던 것 같다. 무대에서도 그렇고, 월드 투어를 통해서도 아이브가 가지고 있는 매력들을 다채롭게 보여드릴 수 있어서 즐거웠다.리즈 : 글로벌 팬분들과 함께 소통할 수 있는 무대들이 많았던 한 해였다. 올 초에 팬콘을 비롯해서 지금 하고 있는 월드 투어를 통해 해외에 계신 팬분들과도 직접 만날 수 있는 기회가 많아져서 기쁘고 행복한 2023년이었다.이서 : 지난해에 이어 올해도 잊을 수 없는 2023년이었다. 목표였던 월드 투어를 개최하기도 했고, 올해 발매했던 앨범들 모두 너무 많은 사랑을 받아서 너무 감사하고, 다가오는 2024년을 아이브와 다이브가 행복하게 보내려고 MMA 시상식 이후 재충전 휴가를 보내고 올 예정이라 재충전 끝내고 돌아와 더 좋은 무대를 보여드리겠다.안유진 : 다이브가 보내주시는 응원 덕분에 올 한 해도 행복하게 마무리할 수 있을 것 같다. 언제나 감사하고 사랑한다. 2023년 마무리와 2024년 새해에도 아이브와 아이팅 하기!가을 : 2년 동안 저희 아이브 곁에서 응원해 주셔서 너무 감사하고, 다이브에게 어울리는 더 멋진 아이브가 되겠다.레이 : 다이브의 사랑으로 아이브가 벌써 2주년이 되었다. 앞으로도 좋은 추억 많이 만들어 가고 싶다. 사랑해요!장원영 : 2년이란 시간 동안 변함없이 아이브를 아껴주시고 사랑해 주신 다이브에게 너무 감사드린다는 말 하고 싶고, 이제 날씨가 너무 추우니까 감기 꼭 조심했으면 좋겠다.리즈 : 아이브에게 2주년이란 뜻깊은 시간을 선물해 준 다이브 너무 고맙고, 사랑해요. 앞으로도 아이브랑 행복한 시간 만들어 가요!이서 : 다이브! 2023년도 아이브와 함께해 줘서 너무 감사하고, 남은 2023년도 아이브랑 행복하게 보내요!김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr