/사진 = 오프셋

가수 CL이 미국 인기 힙합 뮤지션 오프셋(offset)의 뮤직비디오 ‘BLAME IT ON SET’(블레임 잇 온 셋)에 카메오로 깜짝 출연했다.한국시간 7일, 공개된 오프셋의 ‘BLAME IT ON SET’ 뮤직비디오에서 CL은 사무실 데스크에서 일을 하던 중 오프셋과 함께 어디론가 떠나는 모습으로 등장했다.CL은 지난해 미국에 체류하던 중 오프셋 측의 제안으로 이번 뮤직비디오에 출연하게 됐다.짧은 등장이지만 해외 팬들은 CL의 등장에 반가움을 감추지 못하고 있다.오프셋 측은 뮤직비디오 외에도 CL이 오프셋과 함께 모니터링하는 모습 등 비하인드 사진도 함께 공개해 눈길을 끌었다.오프셋은 미국 힙합 신에 트랩 장르의 열풍을 이끈 힙합 트리오 미고스(Migos)의 멤버로, 독보적인 랩 스타일과 개성 있는 패션스타일로 사랑받고 있다. 지난 10월에 발표한 두 번째 정규 앨범 ‘Set It Off’가 빌보드 Top R&B/Hip-Hop앨범 차트 2위에 오르며 인기를 모았다.한편, 지난 2021년 정규 앨범 ‘ALPHA’를 발표한 CL은 현재 다양한 분야의 아티스트들과 교류하며 새로운 프로젝트를 준비 중이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr