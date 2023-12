판타지 보이즈, 일본 팬들 위해 무한한 노력

판타지 보이즈(FANTASY BOYS)가 도쿄 팬 콘서트를 맞아 겨울 노래 무대를 준비했다.판타지 보이즈는 오는 9일 일본 도쿄 가든시어터에서 ‘FANTASY BOYS Encore TOKYO FAN CONCERT [NEW TOMORROW’(판타지 보이즈 앙코르 도쿄 팬 콘서트)를 개최, 겨울 분위기의 스페셜 무대로 팬들을 만날 예정이다. 동시에 6일 자정에는 공식 SNS 채널을 통해 겨울 노래 티저를 깜짝 공개하며 기대에 불을 지핀다.판타지 보이즈가 선물로 준비한 겨울 노래 무대는 멤버들의 풋풋한 매력은 물론, 감미로운 보이스합이 예고돼 벌써부터 팬들의 기대감을 드높이고 있다.앞서 두 번째 미니앨범 ‘Potential’(포텐셜)로 컴백한 판타지 보이즈는 현재 수록곡 ‘Potential’과 ‘Get It On’ 무대로 바쁜 활동을 이어가고 있다. 컴백 활동 후 열리는 도쿄 콘서트에서는 판타지 보이즈의 어떠한 매력을 만나볼 수 있을지 궁금증을 안긴다.판타지 보이즈가 예고한 콘서트 선물이 기다려지는 가운데, 멤버들은 오는 15일 생방송되는 ‘2023 뮤직뱅크 글로벌 페스티벌’에도 출격, 팬들과 꾸준히 소통할 예정이다.한편, 판타지 보이즈의 일본 도쿄 팬 콘서트는 오는 9일 일본 도쿄 가든시어터에서 ‘FANTASY BOYS Encore TOKYO FAN CONCERT [NEW TOMORROW’(판타지 보이즈 앙코르 도쿄 팬 콘서트)에서 진행된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr