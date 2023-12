./ 사진=조준원기자

가수 박학기가 '학전 AGAIN' 프로젝트를 하게 된 계기를 밝혔다.5일 오후 서울 강서구 한국음악저작권협회 KOMCA홀에서 '학전 AGAIN' 프로젝트 기자 회견이 열렸다.이날 '학전 AGAIN' 행사에는 배우 설경구, 장현성, 배해선, 방은진과 뮤지션 박학기, 김형석, 박승화(유리상자), 크라잉넛 여행스케치가 참석했다. 작사가 김이나가 진행을 맡았다.학전(대표 김민기)은 1991년 3월 대학로 소극장으로 개관한 이후 다양한 예술 장르간의 교류와 접목을 통한 새로운 문화창조 공간으로서의 역할을 해왔다.'학전 AGAIN' 프로젝트는 학전 출신 문화예술인들과 함께하는 프로젝트로 2024년 2월 28일부터 3월 14일까지 학전 극장에서 공연될 예정이다. 학전이 창립 33주년을 맞는 내년, 폐관을 앞두고 '학전 AGAIN' 프로젝트 공연이 진행된다.이들이 '학전 AGAIN' 프로젝트 공연을 시작하게 된 계기는 무엇일까.박학기 한국음악저작권협회 부회장은 "무슨 일을 할 때 계획을 세우고 하면 너무 늦다고 생각한다. 시작하면서 정리하는 것도 없지않아 있다고 생각한다. 어제가 있었기에 오늘이 있고 씨앗이 있었기에 나무가 있는 거다. BTS나 블랙핑크가 성공하기 전 출발한 누군가가 있을 것이다. 항상 우리는 한 층껏 쌓는 것만 생각하고 누가 쌓았나를 생각하지 않는 것 같다"라고 설명했다.이어 그는 "TV에서 각광받는 사람들 외에도 많은 이들이 있다. 가끔 친구들에게도 니 덕에 학전이 생각났다며 연락이 온다. 다양한 채널과 창구가 있었으면 좋겠다. 우리나라에서는 많은 것이 금방 지나가는 문화가 있는 것 같다. 내가 김광석 콘서트를 10년 이상 했다. 그러다 보니 젊은 사람들도 많이 좋아하고 알게 되더라" 라고 뿌리가 된 학전을 언급했다.크지 않은 공연장, 상대적으로 적은 관객수에 공연장을 유지하는 것 조차 쉽지 않을 것이다.박학기는 "공연장이 크기가 180석 쯤 된다. 공연장의 가격이 얼마 되지 않는다. 풀 매진이 된다고 하더라도 스태프들도 있으니 수익은 얼마 남지 않을 거다. 그래도 이익을 남길 것이다. 수익금은 생겨도 나눠주기에는 말도 안된다. 김민기 형이 했던 말 중에 멋있는 말이 있다. 음향, 조명, 가수, 다 10만원 씩 받기로 하자 하니 본의 아니게 몇백만원이 남더라. 이건 친구와 수많은 선후배들이 힘을 합친 돈이기에 남겨둬야 한다고 하시더라. 그게 씨드머니가 된 거다. 그러며서 김광석 공연을 하게 됐다"고 전했다.이어 그는 "우리가 만드는 돈은 얼마 되지 않을 거다. 말도 안되는 적은 금액일지 몰라도 어마어마한 힘이 생길 돈이라고 생각한다. 민기형과 학전과 문화를 위해 쓰이는 돈이라고 생각한다. 물론 그래도 많으면 좋겠다. 큰 금액은 아니겠지만 순 수익이 4천만원이 나올 수 있을까 생각한다. 많은 곳에서 천만원 정도 기부해주신다고 하셨다. 크고 작은 금액을 떠나 마음이 중요하다고 생각한다"고 언급했다.마지막으로 박학기는 "학전의 새로운 출발을 위해서 쓰일 것이다. 혹시라도 생각이 있으신 분들이 있다면 기부 영수증도 발행해줄 생각이다"라고 답해 웃음을 자아냈다.학전 무대를 거쳐 성장한 예술인으로는 가수 윤도현, 박학기, 강산에, 알리, 유리상자, 이은미·자전거탄풍경, 정동하 등과 배우 황정민, 설경구, 김윤석, 안내상, 장현성, 이정은, 김원해 등이 있다.한편 '학전 AGAIN' 프로젝트는 내년 2월 28일부터 3월 14일까지 학전 극장에서 공연될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr