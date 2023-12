/ 사진=조준원기자

./ 사진=조준원기자

/ 사진=조준원기자

배우 장현성이 학전 AGAIN 프로젝트의 취지를 전했다.5일 오후 서울 강서구 한국음악저작권협회 KOMCA홀에서 '학전 AGAIN' 프로젝트 기자 회견이 열렸다.이날 '학전 AGAIN' 행사에는 배우 설경구, 장현성, 배해선, 방은진과 뮤지션 박학기, 김형석, 박승화(유리상자), 크라잉넛 여행스케치가 참석했다. 작사가 김이나가 진행을 맡았다.학전(대표 김민기)은 1991년 3월 대학로 소극장으로 개관한 이후 다양한 예술 장르간의 교류와 접목을 통한 새로운 문화창조 공간으로서의 역할을 해왔다.'학전 AGAIN' 프로젝트는 학전 출신 문화예술인들과 함께하는 프로젝트로 2024년 2월 28일부터 3월 14일까지 학전 극장에서 공연될 예정이다. 학전이 창립 33주년을 맞는 내년, 폐관을 앞두고 '학전 AGAIN' 프로젝트 공연이 진행된다.박학기 한국음악저작권협회 부회장은 "'아침 이슬' 50주년 때 대부분의 뮤지션이 참가했다. 우리가 음악을 시작할 때 누군가를 바라보면서 시작한다. 우리에게 가장 큰 영향을 준 선배는 김민기 선배셨다. 학전은 우리가 첫 발을 내딛을 수 있는 꿈의 장소였다. 음악을 시작하고 많은 예술인들이 연극을 시작했다. 김민기 선배는 항상 늘 그 자리에 똑같은 모습으로 계셨다. 나이도 많이 드셨고 많은 것을 감내하고 계시더라"면서 회상했다.이들이 학전 프로젝트를 통해 전달하고자 하는 취지는 무엇일까.장현성은 "자연인 장현성의 인생으로 봤을 때 학전과의 추억이 관객으로서도 많다. 어떤 가수의 콘서트를 봤던 것, 선배의 공연을 봤던 것 등 굉장히 많은 관객분들의 추억이 있을 것이다"라면서 "본인의 인생에서 귀중한 시간들을 되돌이켜 볼 수 있는 기회가 되고 시간이 될 수 있을 것이라고 생각한다. 슬프기도 하지만 굉장히 기쁜 선물이 될 수 있을 것 같다. 모양 빠지지 않게 잘 준비할 테니 관객분들도 믿고 찾아와줬으면 좋겠다"고 당부했다.학전 무대를 거쳐 성장한 예술인으로는 가수 윤도현, 박학기, 강산에, 알리, 유리상자, 이은미·자전거탄풍경, 정동하 등과 배우 황정민, 설경구, 김윤석, 안내상, 장현성, 이정은, 김원해 등이 있다.한편 '학전 AGAIN' 프로젝트는 내년 2월 28일부터 3월 14일까지 학전 극장에서 공연될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr