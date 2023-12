사진제공=물고기뮤직

가수 임영웅이 완벽한 남자친구로 변신한다.오는 12일 오후 2시 11번가에서 임영웅의 '2024 시즌그리팅'이 단독 예약 판매된다.임영웅의 2024 시즌그리팅의 키워드는 'ALWAYS ON MY MIND'로, 다채로운 매력을 가진 남자친구로 변신한 임영웅의 모습이 담긴다.다양한 콘셉트에 따라 변화되는 임영웅의 '매력부자' 면모가 예고돼 팬들의 설렘 지수도 제대로 높이고 있다.화이트 셔츠를 입고 달달한 눈빛을 보이고 있는 임영웅의 모습이 또 한번 기대치와 소장 욕구를 더한다. 이번 시즌그리팅은 탁상 달력과 다이어리, 팔찌, '히어로를 찾아라' 게임 패키지 등이 담긴 키트와 벽걸이 달력과 지관통으로 이루어진 벽걸이 달력 버전, 총 두 가지로 구성됐다.시즌그리팅을 공개할 때마다 팔색조 면모를 뽐내고 있는 임영웅은 12월 8일, 9일, 10일에 벡스코 제1전시장 1, 2홀에서 부산 콘서트를 개최하며, 대전 콘서트는 12월 29일, 30일, 31일에 대전컨벤션센터 제2전시장에서 열린다.그 후 김대중컨벤션센터에서 2024년 1월 5일, 6일, 7일에 광주 콘서트를, 2024년 5월 25일과 26일에는 서울 월드컵경기장에서 앙코르 콘서트도 펼친다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr