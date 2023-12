[사진=피네이션(P NATION) 제공]

가수 헤이즈(Heize)가 배우 이진욱과 만난다.헤이즈는 4일 오후 6시 공식 SNS를 통해 미니 8집 'Last Winter' 타이틀곡 '입술(Feat. 10CM)' 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.공개된 영상에는 이진욱이 등장해 애절한 분위기와 감성을 자아냈다. 이진욱은 홀로 소파에 앉아 액자를 바라보고 있다. 그는 생각에 잠겨 눈물을 흘리다가 이내 고개를 떨구고 만다.특히 이진욱의 모습과 쓸쓸함이 느껴지는 '입술' 멜로디가 보는 이들의 눈과 귀를 사로잡았다. 과연 이진욱이 어떤 사연에 아파하고 있는지, 어떤 이야기를 전할지 본 뮤직비디오에 대한 호기심이 증폭된다.'Last Winter'는 계절에 맞춰 변해가는 헤이즈의 모습을 담은 앨범이다. 헤이즈는 이번 신보를 통해 자신만의 이야기를 풀어낼 예정이다.한편, 헤이즈는 오는 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 미니 8집 'Last Winter'를 발매한다. 이어 오는 16일부터 17일까지 서울 경희대학교 평화의 전당에서 '2023 Heize City Last Winter' 콘서트를 개최한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr