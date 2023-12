/ 사진=텐아시아DB

그룹 에이티즈가 '최고의 글로벌 아티스트' 자리를 놓고 경쟁하는 제10회 톱텐어워즈(TOP TEN AWARDS, 이하 TTA)에서 말레이시아 1위를 차지했다.텐아시아가 주관하는 'TTA'는 한국, 미국, 영국, 멕시코, 중국, 일본, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등 10개 지역 K팝 팬들이 온라인·모바일 투표로 최고의 아티스트를 가리는 행사다.에이티즈는 지난 1일 발매한 정규 2집 '더 월드 에피소드 파이널 : 윌(THE WORLD EP FIN : WILL)'이 발매 첫날 91만 장의 판매고(한터차트 기준)를 달성, 자체 최고 기록을 경신했다. 한터차트 실시간 피지컬 앨범 차트, 벅스 일간 앨범 차트 및 일본 라인 뮤직 실시간 앨범 차트 모두 1위를 기록하며 국내외로 뜨거운 저력을 입증했다.또한 에이티즈는 데뷔 앨범 '트레저 에피소드 1 : 올 투 제로(TREASURE EP 1 : All To Zero)', 미니 2집 '트레저 에피소드 2 : 제로 투 원(Zero To One)', 미니 3집 '트레저 에피소드 3 : 원 투 올(One To All)'까지 연이어 '빌보드 월드 앨범 차트'에 이름을 올렸다.한편, 지난 8월 29일부터 9월 11일까지 한국을 포함해 미국, 중국, 일본, 영국, 인도네시아, 태국, 멕시코, 말레이시아, 필리핀까지 10개국에서 TTA 예선 투표가 진행됐다. 이어 9월 13일부터 9월 26일까지 결선 투표가 이뤄졌다.글로벌 1위와 미국에서 엑소, 한국에서는 강다니엘, 말레이시아에서는 에이티즈, 중국에서는 슈퍼주니가 1위에 이름을 올렸다. 또한 멕시코에서는 아스트로, 태국에서는 엔시티드이 1위를 차지했다. 엔하이픈은 일본, 필리핀, 인도네시아까지 3관왕에 올랐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr