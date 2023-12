엔믹스 설윤 /사진=텐아시아 DB

걸그룹 엔믹스 멤버 설윤이 '먹방 예능에 잘 어울리는 여자 가수' 1위를 차지했다.지난달 20일부터 26일까지 텐아시아는 '먹방 예능에 잘 어울리는 여자 가수는?'이라는 주제로 설문을 진행했다. 투표 결과 엔믹스 설윤이 1위에 이름을 올렸다.설윤이 속한 엔믹스는 12월 4일 두 번째 미니 앨범 선공개 디지털 싱글을 발매한다. 이날 발매하는 디지털 싱글 'Soñar (Breaker)'(쏘냐르 (브레이커))는 라틴 풍의 힙합 장르와 UK 개러지 장르를 합해 엔믹스 만의 새로운 믹스 팝을 선보인다.독특한 싱글 명 'Soñar (Breaker)'의 'Soñar'는 '꿈을 꾸다'라는 의미를 담고 있다. 매 앨범 흥미로운 여정 속 눈부신 성장을 이뤄내고 있는 릴리(LILY), 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진 여섯 멤버가 신곡으로 어떤 포부와 희망을 전할지 기대를 모은다.시크릿 넘버 수담, 트와이스 모모가 엔믹스 설윤의 뒤를 이었다. 2위에 이름을 올린 수담이 속한 시크릿넘버는 올해 8월 일곱 번째 싱글앨범 'STARLIGHT(스타라이트)'를 발매했다. 'STARLIGHT'는 모두가 멀리 떨어져 있는 아름다움을 꿈꾸지만 사실 가까운 곳에 아름다움이 가득 채워져 있다는 메시지를 전하는 곡이다.3위에 랭크된 모모가 속한 트와이스는 지난달 22일 세계적인 DJ 조나스 블루(Jonas Blue)와 협업한 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈) 리믹스 버전과 대표곡 리믹스 및 영어 버전 음원을 수록한 디지털 앨범 'THE REMIXES'(더 리믹시스)를 발매했다.리믹스 앨범 'THE REMIXES'는 'MOONLIGHT SUNRISE'를 비롯해 트와이스의 글로벌 히트곡 'The Feels'(더 필즈), 'SET ME FREE'(셋 미 프리), 'Alcohol-Free'(알콜-프리), 'CRY FOR ME'(크라이 포 미), 'I CAN’T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미), 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어) 총 7곡이 실렸다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr