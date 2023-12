사진 = 메타버스엔터테인먼트 제공

걸그룹 MAVE: (메이브)가 뉴욕 타임스퀘어 전광판을 장식했다.MAVE: (메이브, 시우·제나·타이라·마티)는 첫 번째 EP 앨범 'What's My Name'(왓츠 마이 네임) 발매 당일인 지난달 30일 미국 뉴욕에 위치한 타임스퀘어 전광판을 장식했다.소속사 메타버스엔터테인먼트는 이달 3일 오후 MAVE: (메이브)가 등장한 뉴욕 타임스퀘어 전광판 이미지를 공개했다.MAVE: (메이브)는 첫 번째 EP 앨범 'What's My Name' 발매 직후 전 세계 주류 음악 씬인 미국과 영국을 포함한 10개국 아이튠즈 앨범 및 싱글 차트에 진입한 바 있다. 동명의 타이틀곡 뮤직비디오는 3일 만에 유튜브 조회수 500만 뷰를 돌파했다.MAVE: (메이브)는 음원과 뮤직비디오에 이어 지난 2일 방송된 MBC 음악 프로그램 '쇼! 음악중심'에서 'What's My Name' 무대를 선보였다.'What's My Name'은 MAVE: (메이브)의 새로운 여정을 담은 앨범이다. 이디피아(IDYPIA)에서 현실 세계로 배경을 옮겨 버추얼 아이돌의 한계를 부수고 있는 MAVE: (메이브)의 행보가 눈길을 끈다.MAVE: (메이브)는 'What's My Name'으로 계속해서 다양한 활동을 이어갈 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr