온앤오프 캐나다 투어 포스터 / 사진제공=알비더블유, WM엔터테인먼트

그룹 온앤오프(ONF)가 첫 캐나다 투어를 개최하고 글로벌 팬들과 만난다.온앤오프는 2024년 2월 캐나다 밴쿠버를 시작으로 캐나다 투어 ‘Be Here Now in Canada(ONF Live in Canada)’를 개최한다.이번 공연은 밴쿠버와 토론토, 몬트리올까지 캐나다 3개 도시에서 진행된다. 또한 온앤오프가 데뷔 후 캐나다에서 갖는 첫 투어다.유니크한 음악, 강렬한 퍼포먼스와 탄탄한 라이브 실력으로 팬들의 사랑을 받아온 온앤오프는 지난 11월 일본 오사카와 도쿄에서 팬미팅을 개최한 데 이어 캐나다 투어까지 본격적인 해외 공략에 나섰다.지난 10월 미니 7집 앨범 '러브 이펙트(LOVE EFFECT)'를 발매한 온앤오프는 스페셜 앨범 ‘Storage of ONF’ 이후 약 1년 2개월 만의 신보임에도 불구하고 앨범 발매 전부터 음반 판매 사이트 실시간 예약판매 1위, 발매 당일 국내 주요 음원 사이트 실시간 차트 1위, 앨범 판매 초동 기록 경신 등 성과를 이뤘다. 연이은 해외 투어 소식으로 앞으로 펼쳐질 온앤오프의 글로벌 행보에 주목되고 있다온앤오프의 첫 캐나다 투어 ‘Be Here Now in Canada(ONF Live in Canada)’는 현지 시간으로 오는 2024년 2월 27일 캐나다 밴쿠버, 3월 1일 토론토, 3월 3일 몬트리올에서 개최된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr