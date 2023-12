사진 제공 =각 음악방송 화면 갈무리

다크비(DKB)가 컴백 첫 주 음악방송을 성공적으로 마무리했다.지난달 30일 미니 7집 'HIP'(힙)을 발매한 다크비(이찬, 디원, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)는 다음 날 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요'에 잇달아 출연해 타이틀곡 'What The Hell'(왓 더 헬) 컴백 무대를 펼쳤다.무대 위 다크비는 올블랙 레더 룩과 화려한 패턴의 그런지 룩 등 다양한 스타일링으로 힙한 매력을 극대화했다. 이들은 다이내믹한 대형 변화로 보는 재미를 더한 가운데, 방아쇠를 당겨 총을 쏘는 듯한 동작의 포인트 안무 '빵야 빵야' 춤으로 강렬한 여운을 선사했다.다크비의 무대를 본 팬들은 "오프닝부터 댄스 브레이크까지 다 찢었다", "진짜 멋지다. 눈을 뗄 수가 없는 무대네", "다크비는 항상 신선한 퍼포먼스를 보여주는 듯", "노래도 무대도 중독성 역대급이다" 등 열띤 반응을 쏟아냈다.미니 7집 'HIP'은 발매 후 음반 판매량 집계 사이트 한터차트의 실시간 피지컬 앨범 차트 1위를 기록한 데 이어, 글로벌 차트 1위에 직행했다. 타이틀곡 'What The Hell' 또한 국내 주요 음원 사이트 상위권에 진입한 가운데, 타이틀곡 뮤직비디오 또한 공개 직후 유튜브 '24시간 가장 많이 본 K팝 아티스트 뮤직비디오' 상위권에 랭크됐다.한편, 다크비는 앞으로도 다양한 음악방송에서 신곡 'What THe Hell' 활동을 이어갈 전망이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr