/ 사진제공=소파르엔터테인먼트

볼빨간사춘기가 오는 12일 신보 ‘Merry Go Round’를 발매한다.소속사 쇼파르엔터테인먼트는 지난 1일 오후 공식 SNS를 통해 볼빨간사춘기의 신보 ‘Merry Go Round’ 트랙리스트를 공개, ‘스노우볼’, ‘사랑할 수밖에’ 더블 타이틀곡을 내세웠다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 앨범에는 더블 타이틀곡 ’스노우볼’, ‘사랑할 수밖에’를 비롯해 ‘Goodbye my love’, ‘Miss u, dear’, ‘Love’까지 총 5곡이 수록된다.더블 타이틀 중 하나인 ‘스노우볼’은 볼빨간사춘기 특유의 사랑스러움과 포근한 겨울 감성을 느낄 수 있는 겨울 시즌송이다. 가사에는 사랑하는 사람과 함께하고 싶은 소망을 스노우볼을 흔들며 기도하는 내용을 담았다.더불어 ‘사랑할 수밖에’는 서정적인 보컬과 가사가 돋보이는 볼빨간사춘기 표 발라드곡이다. 상대방을 사랑할 수밖에 없는 마음을 애절하면서도 담담하게 풀어냈다고 전했다.안지영은 이번 앨범 또한 전곡 작사, 작곡에 나섰다. 상반된 분위기의 두 타이틀곡을 통해 볼빨간사춘기의 다양한 음악적 색채를 만나볼 수 있다.한편, 볼빨간사춘기의 새 앨범 ‘Merry Go Round’는 오는 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개되며, 30일부터 31일까지 경희대학교 평화의전당에서 단독 콘서트를 개최한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr