김범수, 오늘(4일) 신곡 '꿈일까' 발매…'믿듣' 겨울 발라드 온다

가수 김범수의 신곡이 베일을 벗는다.김범수가 4일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 메이크 트웬티(MAKE20) 프로젝트 열두 번째 음원 '꿈일까'를 발매한다.메이크 트웬티(MAKE20)는 김범수의 장기 음원 프로젝트다. 자신의 곡을 리메이크하는 re MAKE(리메이크), 신곡을 발매하는 new MAKE(뉴메이크)', 다른 가수와 헙업하는 we MAKE(위메이크) 등 3개의 키워드로 음원을 내는 방식이다.'꿈일까'는 메이크 트웬티(MAKE20)의 키워드 중 하나인 we MAKE(위메이크) 프로젝트 곡으로, 비슷한 듯 다른 스타일의 음악을 구사하는 김범수와 임헌일의 음악적 케미가 인상적이다. 임헌일은 '꿈일까'의 전반적인 프로듀싱에 참여해 한층 업그레이드된 음악적 시너지를 발휘한다.특히 꿈속에서 만난 연인을 생생하게 기억하고 현실과 꿈이 뒤엉켜 꿈속 연인과의 운명적 만남을 기대하는 마음을 담은 가사가 김범수의 감성적이고 몽환적인 무드를 더욱 돋보이게 만든다. 이와함께 어우러지는 김범수의 섬세한 표현력은 듣는 이들의 마음에 깊은 여운을 남길 전망이다.앞서 김범수는 내년 데뷔 25주년을 맞아 10년 만에 발매될 정규 9집 준비에 박차를 가할 것을 예고해 리스너들의 뜨거운 관심을 받은 바 있다. 이에 정규 9집 준비 과정의 시작점이라고 볼 수 있는 '꿈일까'를 향한 기대감 또한 증폭되고 있다.김범수는 최근 자신의 유튜브 채널 '범수의 세계'를 통해 웹예능 'BSK 대학가요제'로 대중과 활발하게 만나고 있으며, 오는 12월 29일부터 31일까지 3일간 서울 올림픽공원 핸드볼경기장에서 '2023 김범수 콘서트 <명품BACK 5픈런>'을 열고 팬들과 뜨거운 연말을 보낸다.한편, 김범수의 메이크 트웬티(MAKE20) 열두 번째 음원 '꿈일까'는 4일 오후 6시부터 각종 온라인 음원사이트에서 감상할 수 있다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr