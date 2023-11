다크비 / 사진제공=브레이브 엔터테인먼트

다크비(DKB)가 업그레이드된 스케일로 돌아온다.소속사 브레이브 엔터테인먼트는 오늘(27일) 정오, 공식 유튜브 채널 및 다크비(이찬, 디원, 지케이, 희찬, 룬, 준서, 유쿠, 해리준)의 SNS를 통해 미니 7집 'HIP'(힙) 타이틀곡 'What The Hell'(왓 더 헬)의 첫 번째 뮤직비디오 티저를 게재했다.공개된 영상 속 다크비는 미국 LA의 광활한 황야와 도심을 배경으로 다크한 변신을 선보였다. 스트리트한 그런지룩과 피어싱 등 힙한 스타일링이 돋보이는 가운데, 자신의 몸을 옥죄는 사슬에서 벗어나려는 모습, 카리스마 넘치는 표정으로 반항적인 무드를 자아냈다. 180도 뒤집힌 세계와 화염으로 뒤덮인 하늘 등 파격적인 미장센으로 강렬함을 배가했다. 데뷔 후 처음으로 미국 LA에서 올 로케이션으로 촬영된 만큼, 본편에 대한 기대를 높였다.타이틀곡 'What The Hell'은 신스 베이스와 글리치 합 기반의 힙합 댄스곡으로, 어떠한 고난이 와도 이겨낼 수 있다는 다크비의 강인한 포부가 담겼다. 멤버들이 안무 창작에 참여, 파워풀한 다크비 표 칼각 퍼포먼스를 펼칠 예정이다.다크비의 미니 7집 'HIP'은 오는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr