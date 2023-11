듀오 연어초밥 / 사진제공=초밥엔터테인먼트

듀오 '연어초밥'의 신곡 'To My Hero!'가 발매된다.'슈퍼푸드' 듀오로 자리잡은 연어초밥이오는 12월 1일 정오 각종 음원사이트를 통해 새 싱글 'To My Hero!'를 발매한다.신곡 'To My Hero!'는 연어초밥의 멤버 하세림이 작사·작곡했으며 싱어송라이터 및 프로듀서로 활발한 활동 중인 우재(WOOJAE)가 편곡에 참여했다.기존 연어초밥이 발매했던 곡들과는 다른 분위기의 곡으로 어렸을 적 보던 만화영화의 오프닝을 추억할 수 있는 청량한 밴드 사운드의 곡이다.연어초밥은 2018년 마지막 날 싱글 ‘꿈’으로 본격적인 활동을 시작해 인디 마니아들의 귀를 사로잡는 가사와 멜로디로 고유한 음악 세계를 구축해오고 있다. 지난해부터 올해 초까지 일상적이고도 특별한 순간을 담은 '101101', '그 밤이었구나', '방백', '오늘도 그렇게', '얼마나 좋아' 등 다섯 개의 싱글을 연이어 발표했다.'To My Hero!’는 12월 1일 오후 12시부터 각종 음악 플랫폼을 통해 감상할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr