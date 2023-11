백호, 12월 7일 신곡 ‘What are we' 발표…프로미스나인 박지원 피처링

‘엘리베이터’로 올 여름을 뜨겁게 달군 가수 백호가 감성적 하모니의 ‘What are we (Feat. 박지원 of 프로미스나인)’로 시린 겨울을 녹인다.백호는 27일 0시 공식 SNS에 디지털 싱글 프로젝트 ‘the [bæd] time’ 두 번째 곡의 티저 포스터를 게재했다. ‘the [bæd] time’은 백호가 아티스트로서 이루고자 한 용기와 도전이 담긴 디지털 싱글 프로젝트다. 티저 포스터에는 새 노래의 제목과 공개일이 담겼다. 신곡명은 ‘What are we (Feat. 박지원 of 프로미스나인)’로, 오는 12월 7일 오후 6시 발표된다.오묘한 분위기를 풍기는 티저 포스터 자체도 호기심을 유발한다. 티저 포스터에는 붉은 빛을 띠는 배경 속에 의자와 함께 반쯤 걸친 문이 담겨 있다. 두 장의 사진을 상하 반전으로 대칭시킨 이미지가 신곡의 메시지와 어떻게 연결되는지 궁금증을 증폭시킨다.소속사 플레디스 엔터테인먼트는 “‘What are we (Feat. 박지원 of 프로미스나인)’는 ‘bad’와 ‘bed’의 의미를 동시에 지닌 ‘the [bæd] time’ 프로젝트의 정체성을 모두 포용한 곡으로, 백호의 성숙한 매력과 감성적인 내면을 모두 만날 수 있을 것”이라며 “‘엘리베이터’와는 다른 매력을 기대해 달라”라고 전했다.백호는 지난 8월 박진영의 옛 노래를 리메이크한 ‘엘리베이터’로 ‘the [bæd] time’ 프로젝트를 가동했다. 백호는 아무도 예상하지 못한 과감한 선곡과 완성도로 파격을 넘어 자신의 독보적 음악성을 확인시켰다.두 번째 작품 ‘What are we (Feat. 박지원 of 프로미스나인)’로 듀엣이라는 ‘변화구’를 던진 백호. 이 프로젝트를 통해 백호의 더욱 강화된 음악성과 다채로운 변주가 기대되는 가운데, 특히 그가 프로미스나인의 박지원과 함께 만들 하모니에 이목이 쏠린다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr