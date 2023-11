빌리, 프로젝트 'the Billlie's odditorium' 에디션 포문…'빌리버스'의 새 챕터 예고

'글로벌 대세' 빌리(Billlie)가 팬들에게 특별한 이야기를 전한다.빌리는 오늘(27일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 디지털 싱글 ''the Billlie's odditorium' the first edition'('더 빌리스 오디토리엄' 더 퍼스트 에디션)을 발매한다. 이번 싱글에는 타이틀곡 'the soul savior ~ I don't need a superman'(더 소울 세비어 ~ 아이 돈 니드 어 슈퍼맨)과 타이틀곡의 Inst.까지 총 2곡이 수록된다.타이틀곡 'the soul savior ~ I don't need a superman'은 독특한 코드 진행과 신스 사운드가 몽환적인 분위기를 만들어 내는 드림 힙합(Dream Hip-hop) 트랙이다. 특히, 멤버 시윤이 직접 랩메이킹에 참여해 의미를 더했다. 빌리가 빌리브(공식 팬덤명)에게 전하는 다섯 번째 팬송으로, 빌리브만 있다면 빌리에게 더 이상 다른 영웅은 필요 없다는 메시지가 담겼다.음원과 함께 공개되는 리릭비디오에는 슈퍼맨, 히어로를 상징한 그림으로 보는 재미를 더한다. 여기에 멤버들의 신비로운 보컬이 더해져 곡의 무드를 배가할 예정이다.빌리는 이번 디지털 싱글을 시작으로 이전까지의 앨범과 활동에서 못다 보여준 음악, 스토리를 하나씩 엮어낸 'the Billlie's odditorium'(더 빌리스 오디토리엄) 에디션을 선보인다. 빌리는 그간 음악, 퍼포먼스, 뮤직비디오, 아트워크 등 콘텐츠와 메시지가 짜임새 있게 연결된 '빌리버스'(빌리+유니버스)를 구축해 독보적인 스토리텔링을 선보여 온 만큼, 이번 에디션을 통해 빌리만이 할 수 있는 실험적인 음악과 '빌리버스'의 새로운 챕터를 선보일 전망이다.한편, 빌리는 오늘(27일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 디지털 싱글 ''the Billlie's odditorium' the first edition'을 공개한다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr