/사진제공=KBS

가수 영탁과 이찬원이 미국의 중심에서 K-트로트의 매력을 외친다.25일 방송되는 KBS2 '불후의 명곡 in US 특집' 2부에는 패티김, 박정현, 김태우, 싸이, 영탁, 이찬원, 잔나비, 에이티즈 등의 무대가 이어지며 K-POP의 파워를 과시한다.2부에서 MC 신동엽은 "이번 특집에는 장르 불문, 세대 불문, 국가 대표 뮤지션들이 총출동했다"라며 벅찬 마음을 전한다. MC 김준현은 "이 시간이 안 끝났으면 좋겠다. 관객들과 똑같은 마음으로 즐겼다"라며 흥분을 감추지 못한다.특히 이찬원은 MC와 아티스트로 종횡무진 활약한다. "MC가 아닌 가수로 인사드린다"라고 외친 이찬원은 왕자님을 연상케 하는 올 화이트 의상을 입고 화사하고 세련된 매력으로 관객들을 만난다. '트위스트 고고'로 무대에 오른 이찬원은 몸을 흔들며 흥을 돋운다.이찬원은 중간중간 관객들에게 말을 건네며 K-트로트의 세계로 초대, 깊은 감성의 '수은등'과 절로 어깨춤이 나오는 '진또배기'를 잇달아 부른다. 이찬원과 '진또배기'는 인연이 깊은 노래로, 이찬원은 이 곡의 제목을 딴 '찬또'라는 별칭을 갖고 있기도.이날 공연장에 자리한 교민뿐 아니라 현지 팬들 역시 이찬원의 노래를 따라부르고 엄지를 치켜세우며 춤을 추는 등 세계 팬들을 향해 뻗어나가는 K-트로트의 잠재력을 확인할 수 있었다는 후문.이찬원에 이어 배턴을 이어받은 영탁은 자신의 트레이드 마크와도 같은 노래 '막걸리 한 잔'과 '찐이야'로 자신만의 트로트 색깔을 뽐낸다. 영탁은 특유의 에너지로 춤을 추고 트로트 본연의 맛을 전달, 관객들의 큰 호응을 이끌었다고.미주 한인 이민 120주년을 맞아 기획된 이번 '불후의 명곡 in US'는 패티김을 필두로 박정현, 김태우, 싸이, 영탁, 이찬원, 잔나비, 에이티즈 등 이름만 들어도 기대감을 자아내는 우리 가수들이 무대에 올라 뉴욕을 호령한다. 이들은 각각 자신의 히트곡을 메들리를 비롯해 자신과 가장 잘 어울리는 노래로 관객들에게 잊지 못할 감동을 선사한다. K팝이 전 세계에 위상을 떨치며 큰 인기를 얻게 된 만큼 우리 교민들 뿐 아니라 현지 K팝 팬들에게도 뜨거운 반향을 일으키며 큰 여운이 남는 공연이 됐다는 전언이다.한편 '불후의 명곡 in US 특집'은 다시 보기 서비스 없이 오직 본방송을 통해서만 시청할 수 있다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr