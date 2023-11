드류보이(drewboi) 인터뷰 영상 /사진제공=안테나

안테나 신인 아티스트 드류보이(drewboi)가 새 싱글 발매에 앞서 인터뷰 영상을 공개했다.지난 25일 소속사 안테나는 공식 유튜브 채널에 드류보이의 인터뷰 콘텐츠 'about drewboi'(어바웃 드류보이)를 게재했다. 드류보이는 안테나가 7년 만에 론칭하는 신인으로, 작사와 작곡, 편곡, 프로듀싱이 모두 가능한 20세 올라운더 아티스트다. 신곡 'All I Want Is You'는 소년의 풋풋한 고백을 담은 곡이다.영상 속 드류보이는 음악을 시작하게 된 계기부터 안테나와 함께하게 된 스토리, 앞으로의 포부 등 자신의 진솔한 이야기를 전했다. 드류보이는 오는 29일 발매를 앞둔 새 싱글 'All I Want Is You'(올 아이 원트 이즈 유)에 대해 "평소에도 신나는 음악을 하는 걸 좋아한다. 이번 싱글로 드류보이가 어떤 아티스트인지 대중분들께 각인이 됐으면 좋겠다"라는 포부를 드러냈다.음악을 시작하게 된 이유에 대해 "노래를 직접 만들어 보고 싶은 욕심이 생겨서 음악을 시작하게 됐다. 제가 작사, 작곡, 편곡을 다 하는데, 제 취향대로 곡을 만들고 낼 수 있어서 성취감이 큰 것 같다. 앞으로 차근차근히 보여드릴 제 음악들도 많이 사랑해 주시고 지켜봐 주셨으면 좋겠다"라는 인사를 남겼다.드류보이의 두 번째 싱글 'All I Want Is You'는 오는 29일 정오 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr