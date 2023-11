방탄소년단 정국 /사진제공=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 멤버 정국이 영국 음악시장에서 3주 연속 호성적을 이어갔다.25일(이하 한국 시각) 영국 오피셜 차트가 공개한 최신 차트에 따르면 방탄소년단 정국의 솔로 앨범 'GOLDEN'이 앨범 차트 44위에 올랐다. 앨범의 타이틀곡 'Standing Next to You'는 싱글 차트 42위에 자리하며 나란히 3주 연속 차트인했다.'Standing Next to You'를 포함해 솔로 싱글 'Seven (feat. Latto)'(72위), 더 키드 라로이(The Kid LAROI), 센트럴 씨(Central Cee)와의 협업곡 'TOO MUCH'(93위) 등 정국의 노래 3곡이 3주 연속 싱글 차트에 진입하면서 인기 롱 런에 시동을 걸었다.이 외에도 'Standing Next to You'는 '싱글 세일즈'에서 전주 대비 1계단 오른 12위에 랭크됐다. '싱글 다운로드' 13위, '피지컬 싱글' 38위로 여러 차트에 고르게 포진했다. 'GOLDEN'은 '앨범 세일즈' 35위, '피지컬 앨범'과 '스코티시 앨범' 각각 36위, '앨범 다운로드' 47위에 자리했다.한편 24일 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 발표한 최신 '위클리 톱 송 글로벌' 차트(집계기간 11월 17~23일)에서 'Seven'이 6위로 역주행했다. 이어 'Standing Next to You'는 7위에 올랐다. 이번 주 '위클리 톱 송 글로벌' 10위권에 2곡 이상을 포진시킨 아티스트는 정국이 유일하다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr