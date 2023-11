/ 사진제공=사진 제공 = 뮤빗(Mubeat)

그룹 온리원오브가 웹드라마 ‘범프 업 비즈니스’ 팬미팅을 개최한다.그룹 온리원오브는 오는 12월 10일 로운아트홀에서 팬미팅 ‘Bump Up Business Fanmeeting in Seoul with OnlyOneOf(범프 업 비즈니스 팬미팅 인 서울 위드 온리원오브)’를 개최하고 팬들을 만난다.‘범프 업 비즈니스’는 아이돌로서 성공을 향해 나아가는 과정 속 시련을 딛고 성장하는 청춘들의 이야기를 다룬 동명의 네이버 시리즈 인기 웹툰을 원작으로 한 웹드라마로, 온리원오브 멤버 전원이 출연했다.온리원오브는 ‘범프 업 비즈니스’에서 첫 주연임에도 불구하고 완벽한 연기력과 캐릭터 소화로 호평을 받았다. 그뿐만 아니라 OST 전곡 가창에도 참여, 연기부터 노래까지 다양한 매력으로 작품의 몰입도와 완성도를 모두 잡았다.200여 개 국가에서 정식 서비스되어 인기를 모은 웹드라마 ‘범프 업 비즈니스’는 지난 7월 부천국제판타스틱 영화제에 깜짝 상영작으로 초청받아 영화 버전을 상영한 바 있으며, 9월에는 일본에서 프리미엄 상영회를 성료했다.‘범프 업 비즈니스’ 팬미팅은 12월 10일 오후 1시와 6시 2회차로 진행되며, 온리원오브 멤버 전원이 참석하여 다채로운 토크를 비롯한 풍성한 세트리스트를 선보일 예정이다.특히 이날 팬미팅에서는 ‘범프 업 비즈니스’ OST 무대가 펼쳐질 것으로 기대를 모은다. 극중 아이돌 그룹 라이언하트의 데뷔곡인 ‘EVERGREEN(에버그린)’을 비롯해 멤버 전원이 참여한 ‘lOve me(러브 미)’, 나인(지훈 역)의 솔로곡 ‘Stay In My Love(스테이 인 마이 러브)’ 등 특별한 무대들로 관객들에게 잊지 못할 시간을 선물할 계획이다.한편, 온리원오브와 함께 하는 ‘Bump Up Business Fanmeeting in Seoul with OnlyOneOf’는 12월 10일 오후 1시와 오후 6시 로운아트홀에서 개최되며, 티켓은 오늘(24일) 오후 8시 예스24티켓에서 오픈된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr