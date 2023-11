/ 사진제공=미스틱스토리

빌리(Billlie)가 다섯 번째 팬송을 깜짝 발매한다.소속사 미스틱스토리는 "오는 27일 오후 6시 빌리가 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 ''the Billlie's odditorium' the first edition'('더 빌리'스 오디토리엄' 더 퍼스트 에디션)을 발매한다. 타이틀곡은 'the soul savior ~ I don't need a superman'(더 소울 세비어 ~ 아이 돈 니드 어 슈퍼맨)으로, 빌리브(공식 팬덤명)에게 전하는 메시지가 담길 예정이다"라고 밝혔다.빌리는 이번 트랙을 통해 그동안 선보이지 않았던 유니크하면서도 그들만이 소화할 수 있는 실험적인 음악을 선보일 전망이다. 또한, 이번 싱글부터 시작되는 ‘the Billlie's odditorium’ 에디션은 빌리가 기존에 선보였던 앨범이나 활동에서 보여주지 못했던 음악과 스토리를 담아 공개 예정이다.빌리는 지난 22~23일 밤 11시 11분 공식 SNS에 멤버 션과 시윤이 직접 그린 스포일러 손그림을 공개했다. 그림에는 각각 액자 속 원더우먼을 바라보고 있는 여인과 새하얀 배경에 눈사람 옆에 선 여인의 모습이 담겼다.빌리는 정식 데뷔에 앞서 팬송 'FLOWERLD'(플라워드)를 선공개하며 남다른 팬사랑을 전한 바 있다. 이후 빌리는 'believe'(빌리브), 'B@ck 2 where we Belong'(백 투 웨어 위 빌롱), 'various and precious (moment of inertia)'(베리어스 앤드 프레셔스 (모먼트 오브 이너셔)) 등 지금껏 선보인 모든 미니앨범에 팬송을 수록해 왔다.한편, 최근 첫 번째 싱글 활동을 성료한 빌리는 오는 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 다섯 번째 팬송 'the soul savior ~ I don't need a superman'을 선보인다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr