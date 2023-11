키스오브라이프 / 사진제공=S2엔터테인먼트

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 더블 타이틀곡 'Nobody Knows' 무대를 선보인다.키스오브라이프는 오는 26일 방송되는 SBS '인기가요'에 출연해 미니 2집 앨범 'Born to be XX' 더블 타이틀곡 'Nobody Knows' 무대를 꾸민다. 'Nobody Knows'는 1970년대 사이키델릭, 펑크 음악과 필라델피아 소울의 클래식 무드에서 영향을 받은 R&B 장르의 곡으로 감각적인 리듬과 매혹적인 베이스와 기타 연주 속 멤버들의 매력적인 보컬과 탁월한 곡 소화력을 느낄 수 있다.키스오브라이프가 중독적인 록 사운드와 힙합 리듬이 돋보이는 첫 번째 타이틀곡 'Bad News'를 통해 자신들만의 힙하고 강렬한 에너지를 전달했다. 'Nobody Knows'에로는 네 멤버가 지닌 보컬리스트로서의 뛰어난 역량과 가능성, 폭넓은 장르 이해도와 스펙트럼 등을 엿볼 수 있다.'Nobody Knows'에도 리더 쥴리가 직접 작사에 참여해 자신들의 아이덴티티를 담았다.키스오브라이프는 다양한 콘텐츠를 통해 팬들과 만남을 이어갈 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr