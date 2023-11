판타지 보이즈 / 사진제공=포켓돌스튜디오

그룹 판타지 보이즈(FANTASY BOYS)가 컴백했다.판타지 보이즈의 컴백 기념 틱톡(Tik Tok) 라이브가 지난 23일 오후 10시 진행됐다. 이날 판타지 보이즈는 신곡 ‘Potential’(포텐셜), ‘Get It On’(겟 잇 온) 퍼포먼스 공개를 비롯해 앨범 소개, 근황 토크 등 다양한 코너를 이어갔다.“‘Potential’ 포인트 안무는 휘파람을 연상케 한다. 춤은 마이클 잭슨을, 노래는 늑대를 형상화했다”라고 소개한 판타지 보이즈는 뛰어난 퍼포먼스를 선보였다. 판타지 보이즈는 ‘Potential’의 포인트 안무를 통해 한층 강렬해진 매력을 뽐냈고, ‘Get It On’ 퍼포먼스에선 자신감을 그대로 표출했다.이날 라이브를 통해 판타지 보이즈의 타이틀곡이 결정됐다. ‘Potential’과 ‘Get It On’ 두 곡 중 팬들의 투표로 낙점된 타이틀곡은 ‘Potential’이었다. 멤버들은 “두 곡 모두 좋지만, ‘Potential’ 속 휘파람 소리가 너무 매력적이다. 포인트 안무가 카리스마 넘치고, 섹시한 부분이 있어서 팬분들이 많이 고른 것 같다”라고 소감을 밝혔다.이어진 토크에서 판타지 보이즈는 카리스마가 돋보인 퍼포먼스와는 또 다른 자유분방한 매력 포텐을 터뜨렸다. 화기애애한 분위기 속 판타지 보이즈는 멤버들 사이의 기분 좋은 케미는 물론 팬들을 향한 사랑 가득한 표현까지 잊지 않았다.컴백 전부터 ‘Potential’ 챌린지 영상 누적 조회 수 1억 뷰를 돌파하는 등 놀라운 인기를 보여준 판타지 보이즈의 미니앨범 ‘Potential’에는 사랑과 야망이 가득한 모험의 즐거움을 반영한 ‘Get It On’과 고난, 역경이 있어도 꿈을 향해 즐겁게 나아가겠다는 내용의 ‘Potential’ 2곡을 비롯해 영어 버전까지 총 4곡이 수록됐다. 청량과 풋풋함으로 가득 찼던 데뷔 앨범 ‘NEW TOMORROW’(뉴 투모로우)와는 반대로 섹시하고 매혹적인 판타지 보이즈를 만나볼 수 있다.판타지 보이즈는 24일 KBS2 ‘뮤직뱅크’를 포함해 MBC ‘쇼! 음악중심’, ‘인기가요’ 등 음악방송 무대에 출연할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr