/ 사진 제공: 유니버설뮤직

R&B 싱어송라이터 SAAY(쎄이)가 연말 단독 공연을 진행한다.소속사 유니버설뮤직은 “쎄이가 오는 12월 15일 오후 8시 스페이스 브릭에서 단독 공연 ‘2ND SOLO CONCERT : WELCOME TO SAAY WORLD’를 진행한다”라며 “지난해에 연 첫 단독 공연 ‘mise-en-scène’ 이후 정확히 1년 만에 하는 두 번째 단독 공연”이라고 전했다.쎄이는 “두 번째 단독 공연을 맞아 화려한 퍼포먼스는 물론, 그간 잘 보여주지 않았던 풀 밴드 공연을 위한 준비를 열심히 하고 있다”라며 “곧 발매 예정인 신곡과 연말을 기념하는 크리스마스 캐럴 등 다채로운 곡 구성을 보여줄 것”이라고 말했다.특히 이번 공연에서는 래퍼 겸 프로듀서이자 음악 동료인 JUSTHIS(저스디스)가 게스트로 참여할 예정이다.쎄이를 직접 만날 수 있는 두 번째 단독 공연 ‘2ND SOLO CONCERT : WELCOME TO SAAY WORLD’ 표는 예매처 인터파크 티켓에서 예매할 수 있다.한편 쎄이는 ‘음악으로 말하는 사람이 되다’라는 의미의 ‘SAY’에서 더 발전한 모습을 보이고자 ‘A+’의 의미를 담아 ‘SAAY’라는 이름을 지었다. 또한 쎄이는 백현, 트와이스, 에스파 등 유명 아이돌의 곡 작업에 함께한 바 있다. 그뿐만 아니라 스눕 독, 크러쉬, 브라운 아이드 소울 영준, 펀치넬로, 우원재, 저스디스, 릴 모쉬핏 등 다양한 국내외 뮤지션들과도 협업한 바 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr