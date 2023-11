/ 사진제공=빅히트뮤직

방탄소년단 지민과 정국이 미국 빌보드 연말 결산 메인 차트에 진입했다.22일(한국시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 2023년 연말 결산 차트(YEAR-END CHARTS)에 따르면, 정국의 솔로 싱글 ‘Seven (feat. Latto)’이 메인 송차트 ‘핫 100 송’에서 82위를 차지했다. 이 차트에 K-팝 솔로 가수의 작품이 오른 것은 지난 2012년 싸이의 ‘강남스타일’ 이후 11년 만이다.지난 7월 발표된 ‘Seven’은 이 외에도 연말 결산 ‘글로벌 200’(17위), ‘글로벌(미국 제외)’(10위), ‘디지털 송 세일즈’(10위) 등에 차트인했는데, 단 3개월 만에 이룬 초고속 성과라는 점에서 의미가 크다. ‘글로벌(미국 제외)’에는 찰리 푸스와의 협업곡 ‘Left and Right (Feat. Jung Kook of BTS)’(186위), 2022 FIFA 월드컵 카타르 ™ 공식 사운드 트랙 ‘Dreamers’(187위)가 포진했고, ‘디지털 송 세일즈’에서는 ‘3D (feat. Jack Harlow)’가 31위에 자리했다.지민의 솔로 앨범 ‘FACE’는 메인 앨범차트 ‘빌보드 200 앨범’에 193위로 진입했다. 이로써 지민은 K-팝 솔로 가수로는 연말 결산 ‘빌보드 200 앨범’에 최초 진입하는 기록을 세웠다.‘FACE’는 ‘톱 앨범 세일즈'(25위)와 ‘톱 커런트 앨범 세일즈'(18위)에서도 자리를 차지했고, 이 앨범의 타이틀곡 ‘Like Crazy’는 ‘글로벌 200’(61위), ‘글로벌(미국 제외)’(46위), ‘디지털 송 세일즈’(5위)에 올랐다. ‘디지털 송 세일즈'에서는 수록곡 ‘Set Me Free Pt. 2’가 29위를 자리했다.‘톱 앨범 세일즈’와 ‘톱 커런트 앨범 세일즈’에서는 방탄소년단 멤버들의 활약이 두드러진다. 슈가의 ‘D-DAY’(22위), RM의 ‘Indigo’(32위), 뷔의 ‘Layover’(44위), 제이홉의 ‘Jack In The Box’(66위)가 ‘톱 앨범 세일즈’에 들었고, ‘톱 커런트 앨범 세일즈’에는 ‘D-DAY’(17위), ‘Indigo’(21위), ‘Layover’(30위), ‘Jack In The Box’(49위) 순으로 차트인했다.빌보드 연말 결산 차트는 1년간 각 부문에서 가장 큰 인기를 얻은 앨범과 노래, 아티스트 등을 선정해 순위를 매긴다. 2023년 연말 결산 차트 순위는 2022년 11월 19일부터 올해 10월 21일까지의 각종 차트 성적을 토대로 매겨졌다.한편, 방탄소년단의 ‘Dynamite’는 ‘글로벌(미국 제외)’에서 168위로, 이 부문 연말 결산 차트가 신설된 이래 3년 연속 차트인했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr