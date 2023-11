/ 사진제공=빅히트뮤직

정국이 미국 빌보드 차트에서 K-팝 솔로 가수 ‘최초’ 기록을 이어가고 있다.21일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(11월 25일 자)에 따르면, 방탄소년단 정국의 솔로 앨범 ‘GOLDEN’이 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에서 6위, 타이틀곡 ‘Standing Next to You’는 메인 송차트 ‘핫 100’에서 50위로 2주 연속 차트인했다.‘핫 100’에는 ‘Standing Next to You’를 비롯해 더 키드 라로이(The Kid LAROI), 센트럴 씨(Central Cee)와의 협업곡 ‘TOO MUCH’(66위), 솔로 싱글 ‘3D (feat. Jack Harlow)’(84위), ‘Seven (feat. Latto)’(91위) 등 총 4곡이 자리했다. 지난주 ‘핫 100’에서 K-팝 솔로 가수 최초로 4곡을 포진시켰던 정국은 이 기록을 2주로 늘렸다.정국은 전 세계 200개 이상 국가/지역의 스트리밍과 판매량을 집계해 순위를 매기는 ‘글로벌 200’과 ‘글로벌(미국 제외)’에서도 강세를 보였다. ‘Standing Next to You’(2위), ‘Seven’(6위)이 ‘글로벌 200’에 자리했고, ‘글로벌(미국 제외)’에서는 ‘Standing Next to You’(1위), ‘Seven’(3위), ‘3D’(10위) 등 3곡이 ‘톱 10’에 포진했다.한편, 지민과 뷔는 미국 빌보드 차트에서 롱런 중이다. 지민의 솔로 앨범 타이틀곡 ‘Like Crazy’는 ‘글로벌(미국 제외)’ 62위, ‘글로벌 200’ 102위로 34주 연속, 뷔의 솔로 앨범 타이틀곡 ‘Slow Dancing’은 ‘글로벌(미국 제외)’ 96위, ‘글로벌 200’ 180위로 10주 연속 차트인했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr