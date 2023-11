[제공 : 스타쉽엔터테인먼트]

'MZ 워너비 아이콘' 아이브(IVE : 안유진.가을.레이.장원영.리즈.이서)가 2024 시즌 그리팅을 출시한다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 19일 아이브 공식 SNS를 통해 2024 시즌 그리팅 '어 페어리스 위시(A Fairy's Wish)' 출시 소식을 알리며 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 콘셉트 포토 속 아이브는 각자의 개성을 드러내는 스타일링으로 시선을 사로잡았다. 하늘색 색감의 공간이 마치 꿈속을 연상케 하면서 한층 더 오묘하고 신비로운 매력을 자아냈고, 여기에 멤버들의 몽환적인 표정이 더해지며 청초한 분위기를 한껏 살렸다.또 단체 콘셉트 포토를 통해 아이브는 레이스가 가득한 파스텔 톤의 배경 앞에서 6인 6색 러블리 비주얼을 뽐내 2024 시즌 그리팅의 기대감을 높였다.아이브의 2024 시즌 그리팅 '어 페어리스 위시'는 20일부터 예약 판매가 시작됐다.2021년 12월 데뷔한 아이브는 데뷔곡 '일레븐(ELEVEN)'을 시작으로 지난해 '러브 다이브(LOVE DIVE), '애프터 라이크(After LIKE)'로 메가 히트를 기록했다. 데뷔 1년 만에 각종 시상식에서 '일레븐'으로 신인상을 수상함과 동시에 '러브 다이브'로 본상, 대상을 휩쓸었고, 주요 음원 사이트 2022년 연간 차트 1위를 기록했다. '애프터 라이크'로 첫 '밀리언셀러'에 등극한 아이브는 올해 발매한 정규 1집 '아이해브 아이브(I’ve IVE)', '아이브 마인(I'VE MINE)'까지 연이어 100만 장 이상의 판매고를 올려 3연속 '밀리언셀러' 앨범을 보유하게 됐다.최근 발매한 '아이브 마인'의 타이틀곡 '배디(Baddie)'는 활동이 종료됐음에도 꾸준히 상승세를 보여주며 음악 방송 역주행 1위는 물론, 국내 주요 음원 사이트 메인 차트 최상위권을 차지하며 6연타 신드롬을 일으키고 있다.한편, 아이브는 첫 번째 월드 투어 '쇼 왓 아이 해브'(IVE THE 1ST WORLD TOUR 'SHOW WHAT I HAVE')를 개최해 글로벌 활동의 박차를 가하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr