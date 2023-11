크러쉬, '더 시즌즈-악뮤의 오날오밤' 출격…악뮤 만난다

가수 크러쉬(Crush)가 악뮤와 만난다.크러쉬는 17일 오후 11시 20분 방송하는 KBS2 '더 시즌즈-악뮤의 오날오밤'에 출연, 신곡 무대를 공개한다.이날 방송에서 크러쉬는 지난 14일 발표한 정규 3집 'wonderego'의 쿼드러플 타이틀곡 중 '흠칫(Hmm-cheat)'과 'A Man Like Me' 무대를 펼친다. 크러쉬는 'Rush Hour(Feat. j-hope of BTS)' 등 꾸준하게 사랑받고 있는 무대도 선보인다.이뿐만 아니라 크러쉬는 신보와 관련한 에피소드부터 다양한 이야기를 풀어놓는다. MC 악뮤와 컬래버레이션 무대까지 보여주며 다채로운 재미를 안길 전망이다.이번 신보는 크러쉬가 정규 2집 'From Midnight To Sunrise' 이후 4년 만에 발표하는 정규 앨범이다. 타이틀곡 4곡을 포함해 총 19곡이 수록됐으며 다양한 아티스트들이 피처링에 참여해 뜨거운 관심을 모으고 있다.특히 새 앨범은 발매 직후 멜론 음원차트 HOT100에 19곡 전곡 차트인했다. '흠칫'은 벅스, 지니 등 국내 주요 음원차트 실시간 TOP10에 진입했다. 아이튠즈, 애플 뮤직 차트에서도 주요 국가 순위권에 올랐다. 또한 뮤직비디오는 유튜브 인기 급상승 동영상 9위에 등극하는 등 글로벌 인기를 실감케 하고 있다.한편, 크러쉬는 오늘 오전 10시 LG유플러스의 스튜디오 X+U '타이니 데스크 코리아'에 출연한다. '타이니 데스크 코리아'에서 크러쉬는 생동감 넘치는 라이브 무대를 선사할 예정이다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr