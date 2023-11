사진=강윤성 감독, 배우 우혜림, 황찬성(엘줄라이엔터테인먼트 제공).

CJ ENM과 홍콩관광청이 만나 대한민국을 필두로 태국, 필리핀의 대표 감독들을 모아 진행한 프로젝트 'Hong Kong in the Lens'에 강윤성 감독과 우혜림, 황찬성이 참석했다.프로젝트 'Hong Kong in the Lens'를 통해 이들이 제작한 '내 안에 홍콩이 있다'는 어느 날 느닷없이 잠옷 차림으로 홍콩에 떨어진 혜림이 기억을 더듬어 한 가게를 찾아가고 그곳에서 첫 사랑 '찬성'을 만나지만 무슨 짓을 해도 현실로 돌아갈 수 없어 최후의 수단을 시도하는 LOVE 판타지다.영화 '범죄도시1', 디즈니+의 오리지널 시리즈 '카지노'의 강윤성 감독은 "한국 대표 감독으로 참여해 영광이다. 홍콩만의 신비로운 도시 느낌을 판타지에 접목했다. 우혜림과 황찬성 배우가 그 감정을 너무나 잘 표현해주어서 고마웠다. 특별한 작업을 함께 하게 되어 기쁘다"라고 참여 소감을 밝혔다.배우 우혜림은 "독특한 경험을 했던 프로젝트다. 홍콩과도 인연이 깊은데 이렇게 작품까지 하게 되어 기쁘다. 그리고 평소에 좋아했던 작품의 감독님과 함께 할 수 있어 좋았다. 찬성 씨까지 함께 해 홍콩이 아름다운 판타지로 남았다"고 말했다.배우 황찬성 역시 "아름다운 이야기에 함께 할 수 있어 기뻤고, 잘 알고 지냈던 우혜림 씨와 함께 호흡을 맞춰 편안했다. 그리고 강윤성 감독님이 잘 이끌어 주신 덕에 좋은 작품이 나올 것 같다"며 기대를 내비쳤다.'내 안에 홍콩이 있다'는 11월 이후, CJ ENM 채널을 통해 공개 예정이다.이하늘 텐아시아 기자 greenworld@tenasia.co.kr