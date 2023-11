/ 사진제공 = 드림캐쳐컴퍼니

그룹 드림캐쳐(DREAMCATCHER)의 컴백이 6일 앞으로 다가왔다.드림캐쳐(지유·수아·시연·한동·유현·다미·가현)는 지난 15일 오후 공식 SNS 채널을 통해 아홉 번째 미니앨범 ‘VillainS(빌런스)’의 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.공개된 영상 속엔 ‘Intro : This My Fashion(인트로 : 디스 마이 패션)’을 시작으로, 타이틀 ‘OOTD(오오티디)’와 수록곡 ‘Rising(라이징)’, ‘Shatter(쉐터)’, ‘We Are Young(위 아 영)’까지 드림캐쳐만의 뚜렷한 정체성을 담은 미니 9집 전 트랙의 음원 일부가 흘러나오고 있다.이번 신보의 무드를 느낄 수 있는 드림캐쳐의 다채로운 비주얼 역시 눈길을 끈다. 화려하고 힙한 스타일링은 물론, 시크하면서도 강렬한 블랙 착장까지 소화해낸 이들은 그간 선보였던 콘셉트와는 다른 매력 속 빌런으로 완벽 변신했다.‘OOTD’는 오늘의 패션을 뜻하는 ‘Outfit Of The Day(아웃핏 오브 더 데이)’의 약자다. 드림캐쳐는 이번 타이틀을 통해 자신감을 넘어 나르시시즘에 다다른 모습을 선사하는가 하면, 빌런이 가진 확고한 신념과 당당함, 투명한 욕심을 표현할 계획이다.드림캐쳐의 ‘VillainS’는 오는 22일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr