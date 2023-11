빅마마, 데뷔 20주년 기념 신곡 발매

대한민국 대표 여성 보컬 그룹 빅마마가 신곡으로 돌아온다.카카오엔터테인먼트는 대한민국 대표 여성 보컬 그룹 빅마마가 오는 30일 새 디지털 싱글 앨범 '나 없이 잘 살텐데'를 발매한다고 밝혔다. 데뷔 20주년을 기념해 깜짝 발매를 확정한 이번 곡은 빅마마의 뛰어난 가창력과 감성을 물씬 담아낸 알앤비(R&B) 발라드 곡으로, 빅마마만이 보여줄 수 있는 음악적 감성과 색깔을 보여줄 예정이다. 신곡 ‘나 없이 잘 살텐데’는 11월 30일(수) 오후 6시 멜론 등 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다.이번 싱글 '나 없이 잘살텐데'는 지난해 2월 발매한 여섯 번째 정규 앨범 'Born(本)'에 이어 1년 9개월만에 빅마마 완전체로 선보이는 새앨범이라는 점에서 더욱 팬들의 관심을 모은다. 대한민국 최고의 보컬 그룹이라는 명성에 맞게 뛰어난 가창력과 풍부한 감성을 담아내, 데뷔 20주년을 맞은 빅마마의 진가를 보여준다는 계획인 것. 뿐 아니라, 데뷔 때부터 한결같이 완벽한 실력을 인정 받아온 빅마마의 20년 내공을 담아낸 곡이라는 점에서도 기대를 모은다. 특히 후렴구의 터질듯한 폭발적인 가창력은 기존에 보여줬던 것들과는 또 다른 분위기와 감성을 자아내며 음악 리스너들의 귀를 사로잡을 예정이다.빅마마는 앨범 발매를 기념해 오랜만의 방송 출연 등 다양한 활동도 계획하고 있다. 앞서 올해 데뷔 20주년을 기념해 오는 12월 23일부터 25일까지 사흘간 서울 장충체육관에서 연말 콘서트 ‘2023 빅마마 콘서트 [ACT 20]’ 개최를 알린 바 있어, 콘서트 개최 전 신곡 발매와 활동을 통해 완전체 무대를 기다려온 팬들에 특별한 선물이 될 예정이다.2003년 1집 앨범 'Like The Bible'로 데뷔한 빅마마는 'Break Away', '체념', '연', '배반' 등 수많은 히트곡을 배출하며 독보적인 여성 보컬 그룹으로 자리매김했다. 지난 2021년 9년 만에 완전체로 재결합, 싱글 ‘하루만 더’를 발매해 국내 주요 음원 차트 1위를 차지한 것에 이어, 정규 6집 ‘Born(本)’ 앨범을 연달아 선보이고 전국투어 콘서트를 개최하는 등 활동을 이어오고 있다. 빅마마는 이번 신곡 발매를 통해 다시 한번 대중들에게 명실상부 대한민국 최고의 보컬 그룹임을 각인 시킨다는 계획이다.빅마마 멤버들은 “빅마마가 가장 잘 할 수 있는 R&B 발라드의 진한 감성을 담은 신곡 ‘나 없이 잘 살텐데’에 많은 기대와 관심 부탁드린다.”며 “데뷔 20주년이라는 특별한 해를 맞아, 완전체 신곡 발매와 앨범 활동, 20주년 기념 콘서트까지 다양한 모습으로 팬 분들과 만날 예정이다.”고 전했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr