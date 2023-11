더보이즈 / 사진제공=IST엔터테인먼트

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 새 앨범 음원 일부 미리듣기 영상을 공개했다.더보이즈는 16일 0시, 공식 SNS 및 유튜브 채널을 통해 정규 2집 '판타지(PHANTASY)'의 파트2 '식스 센스(Sixth Sense)'의 트랙 클립을 공개, 신곡 일부를 깜짝 선보였다.트랙 클립 영상은 새 타이틀곡 '와치 잇(WATCH IT)'을 포함한 총 6개 신곡 음원 일부 미리듣기가 담겼다. 또한 'Bad boy'로 변신한 멤버들의 비주얼 면면이 담겨 눈길을 끌었다.특히 타이틀곡 '와치 잇(WATCH IT)'에 팬들의 관심이 쏠렸다. 신곡 'WATCH IT'은 곡 전반에 걸친 베이스 사운드가 매력적인 곡으로, 더보이즈 표 '다크 판타지'를 만나볼 수 있다. "거부 못 해 My bad 끌어당겨 더"라는 가사처럼 자신의 치명적인 매력에 빠지지 않게 조심하라고 경고(Watch It)하지만, 역설적이게도 빠져들게 만드는 주문(Watch It)이 되어 절대 나에게서 헤어 나올 수 없을 것이라는 반전적인 스토리의 가사가 인상적이다. 트와이스, 르세라핌 등 인기 K팝 아티스트들의 대표곡을 작업한 실력파 글로벌 프로듀서진이 총출동해 완성도를 높였다.이 밖에도 더보이즈의 새로운 스타일의 음악을 선보일 스페셜 유닛(상연, 제이콥, 케빈, 뉴, 주학년)곡 '덫 (Rat In The Trap)', 더보이즈의 첫 영어 가사 곡이자 스페셜 유닛(선우, 에릭)곡 'Honey', 몽환적이고 강렬한 파트가 조화롭게 어우러진 에너제틱한 모던 팝 곡 'Bad Luck', 모순적인 가사가 애절한 감성을 자극하는 'CRYING&LAUGHTER', 가벼운 Pluck 사운드가 두드러지는 그루비한 팝/R&B곡인 'Escape'까지 더보이즈의 폭 넓은 음악적 스펙트럼을 담아냈다.더보이즈는 오는 20일 정규 2집 '판타지'의 파트2 '식스 센스'를 발매, 약 3개월여 만에 신보를 발표하고 대대적인 컴백 활동을 이어간다. '식스 센스'는 단어의 사전적 의미처럼 오감을 넘어선 육감까지 자극시키는, 'Bad Boy'로 변신한 더보이즈의 '다크 판타지'를 담아낸 앨범이다.더보이즈는 오는 12월 1~3일, 총 3일에 걸쳐 국내 대형 공연장인 KSPO DOME(올림픽 체조경기장)에서 두 번째 월드 투어 제너레이션(THE BOYZ 2ND WORLD TOUR : ZENERATION – ENCORE)의 앙코르 콘서트를 개최한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr