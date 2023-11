/ 사진 = MORE VISION(모어비전) 제공

가수 박재범이 새 싱글의 뮤직비디오 티저 영상을 공개한다.박재범은 지난 14일 오후 MORE VISION(모어비전) 공식 SNS를 통해 새 싱글 'Why(와이)'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.공개된 티저에는 격양된 감정을 쏟아내는 뮤직비디오 속 여주인공과 이를 필사적으로 말리는 박재범의 모습이 담겨 있다. 박재범은 뺨 맞는 연기부터 포효하는 연기까지 극적인 감정을 현실감 있게 표현하며 보는 이들의 몰입감을 높였다.영상 말미에는 그런 연인에게 '왜?'냐고 묻듯 'Why Why Why Why Why'란 가사가 흘러나와 쓸쓸한 분위기를 한층 배가한다. 특히 담담한 슬픔이 묻어난 보이스가 박재범의 감정선과 절묘하게 어우러지며 신곡 'Why'에 대한 기대감을 더하고 있다.한편 박재범의 새 싱글 'Why'는 오는 17일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr