/ 사진제공=하이브 레이블즈

/ 사진제공=하이브 레이블즈

&TEAM(앤팀)이 '하이브표 칼군무'를 예고했다.&TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 14일 0시(이하 한국시간) 팀 공식 SNS에 첫 정규 앨범 'First Howling : NOW' 타이틀곡 'War Cry'의 뮤직비디오 티저를 공개했다.영상은 마치 한 무리의 늑대처럼 웅크리고 앉아 있는 아홉 멤버의 모습으로 시작되고, 세상을 향해 돌격하는 &TEAM의 포효, 카리스마 넘치는 눈빛과 표정, 현란한 군무가 보는 이들을 압도한다.'War Cry'는 파워풀한 록 사운드 기반의 곡으로, 하이브 레이블즈 소속 아티스트의 앨범을 프로듀싱한 슬로우 래빗(Slow Rabbit)과 '명품 작사가'로 불리며 다양한 장르의 K-팝 아티스트와 협업하는 서지음이 한국어 노랫말을 맡았다.그래미상 수상 이력의 라이언 테더(Ryan Tedder), 방탄소년단의 'Dynamite'를 만든 데이비드 스튜어트(David Stewart)를 비롯해 멜라니 폰타나(Melanie Fontana), 대니얼 김(Daniel Kim), 데이비드 윌슨(David Wilson), 주트(Jutes), 일라이저 놀(Elijah Noll), 소마 겐다(Soma Genda), 오오하시 칫포케(Ohashi Chippoke), 녹(knoak), 그랜트 부탱(Grant Boutin), 벤딕 뮐러(Bendik Møller) 등 세계적인 뮤지션들도 참여해 &TEAM의 첫 정규 앨범을 완성했다.'First Howling : NOW'에는 'War Cry'를 포함해 커플링곡 'Dropkick'과 'Really Crazy', 'ALIEN' 등 신곡과 &TEAM의 탄생을 알린 글로벌 오디션 '&AUDITION - The Howling -'의 시그널송 및 미션곡 등 총 18곡이 수록된다.한편, &TEAM은 오는 15일 오후 6시 전 세계 동시에 새 앨범을 발표한다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr