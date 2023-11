사진=SBS

취향존중 토크쇼로 돌아오는 SBS ‘강심장VS’가 2차 티저를 공개했다.공개된 영상 속 문세윤과 엄지윤은 서로 잔뜩 긴장한 모습으로 등장해 눈길을 끈다. 문세윤은 “너 미쳤어?”라며 날을 세웠고, 후배인 엄지윤은 “안 보고 싶어요, 우리?”라며 물러서지 않았다. 결국 문세윤은 “선 넘지 마라. 이거 큰 논란 된다”며 경고했고 이후 이들은 지금도 논쟁 이슈가 되는 탕수육 ‘부먹 VS 찍먹’에 진심인 모습을 보여 웃음을 자아냈다.앞서 공개된 1차 티저 역시 MC 전현무와 엄지윤이 MBTI의 ‘T VS F’ 논쟁으로 큰 웃음을 선사했는데 새롭게 돌아오는 ‘강심장VS’는 매회 누구나 흥미를 느끼고 논쟁할 수 있는 토크 주제들을 토대로 이에 걸맞은 상상초월 셀럽들이 등장해 과몰입 토크를 선보일 예정이다.ALL NEW 버전으로 새롭게 돌아오는 화요일 밤의 대표 토크쇼 ‘강심장VS’는 12월 5일 화요일 밤 10시 20분에 첫 방송된다.김서윤 텐아시아 기자 seogugu@tenasia.co.kr