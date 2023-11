/ 사진제공=빅히트뮤직

정국이 Audacy Live에 떴다.14일(이하 한국시간) 오전 11시 미국 라디오 플랫폼 Audacy는 공식 유튜브 채널에 ‘Audacy Live: Jung Kook’ 영상을 게재했다. 방탄소년단 정국은 이번 영상에서 솔로 앨범 ‘GOLDEN’의 타이틀곡 ‘Standing Next to You’와 솔로 싱글 ‘Seven (feat. Latto)’, ‘3D (feat. Jack Harlow) 무대를 펼쳤고 신보의 수록곡 ‘Closer to You (feat. Major Lazer)’ 퍼포먼스를 최초 공개했다.영상은 의문의 여성이 차에서 내려 고풍스러운 공연장으로 들어서는 장면으로 시작된다. 이어 정국이 무대 위에 등장해 ‘Standing Next to You’를 선보였고, 천장을 수놓은 샹들리에와 관객들, 그리고 화려한 조명 속에 ‘완성형 퍼포먼스’를 펼치는 정국의 모습은 마치 특별한 쇼의 한 장면을 연상시켰다.정국은 공연장 안팎을 넘나들면서 ‘Seven’과 ‘3D’ 무대를 펼쳤고, 자연스럽게 이어지는 이야기의 흐름과 감각적인 편집, 화면 너머까지 전해지는 정국의 파워풀한 에너지가 어우러져 한시도 눈을 뗄 수 없는 영상이 만들어졌다.특히 각 노래의 뮤직비디오가 연상되는 장면과 소품이 곳곳에 배치돼 재미를 더했다. 고풍스러운 극장은 ‘Standing Next to You’ 뮤직비디오의 배경을 떠오르게 하고, ‘Seven’ 속 연인 간의 다툼 장면을 재해석한 연출, ‘3D’가 연상되는 공중전화 부스 등이 눈길을 끌었다.영상의 끝은 수록곡 ‘Closer to You’가 장식했다. 몽환적인 분위기를 배가시키며 등장한 정국은 흔들림 없는 라이브를 이어갔고, EDM 리듬에 맞춰 ‘Closer to You’의 퍼포먼스를 최초 공개하며 앞선 무대와는 또 다른 매력을 발산했다.한편, 지난 3일 정국이 발매한 솔로 앨범 ‘GOLDEN’은 미국 음악 전문 매체 빌보드의 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’에 2위로 진입하며 K-팝 솔로 가수 최고 순위 타이기록을 세웠다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr