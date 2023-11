사진=텐아시아DB

키스오브라이프 벨이 아버지 심신이 활동을 응원해준다고 밝혔다.키스오브라이프가 지난 8일 두 번째 미니 앨범 'Born to be XX'으로 컴백했다. 최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 키스오브라이프를 만났다.벨은 이미 작곡, 작사 등 프로듀싱 능력도 인정받고 있다. 르세라핌의 'UNFORGIVEN' 작사, 작곡에 참여한 것으로도 유명하다.벨은 "중3 때부터 본격적으로 글을 쓰기 시작했고 어렸을 때부터 음악적 환경에 노출돼 있었다. 아버지가 음악가이기도 했고, 어렸을 때부터 클래식, 재즈도 접했다. 바이올린 전공을 하려고 시내 오케스트라, 학교 오케스트라 활동하기도 했다. 고1이 되면서 나만의 자아가 생기고 팝스타 아리아나 그란데를 보고 팝 음악을 꿈꾸기 시작했다. 한국에서 보편적인 팝 문화는 K팝이지 않나. 그때부터 K팝도 쓰고 R&B, 힙합도 썼다. 고1 때 작곡가로 데뷔한 곡이 퍼플 키스, 룰루팝 데이지의 'Find You'였다. 그렇게 음악 필드에 본격적으로 들어간 뒤 소셜 미디어, 인스타그램, 사운드클라우드, 유튜브 등을 통해 나를 알렸고 백그라운드 보컬, 작사, 작곡 등 음악 작업에 참여했다"고 밝혔다.아이돌로 데뷔하게 된 계기에 대해 벨은 "제가 속해있던 회사가 두 번째 걸그룹 팀 프로젝트에 들어가게 됐다. 처음에는 이유도 잘 모르고 아이돌 트레이닝을 받기 시작했다. 그러던 중 이 멤버들을 만나게 됐고, 이 팀을 해야겠다는 결심이 섰다. 내가 음악적으로 이 팀에 기여하고 싶다고 생각했다. 나와 비슷하지만 다른 이들과 함께라면 할 수 있겠다 싶었다. 내가 하지 못하는 것들을 멤버들이, 멤버들이 하지 못하는 것들을 내가 채워주며 완벽한 한 팀이 되고 싶다고 생각했다"고 밝혔다. 또한 "유년기 때부터 음악은 했지만 춤, 다이어트, 식단관리 등 트레이닝 과정은 처음이었다. 아이돌이 되고 싶은 사람이 해도 힘든 과정을 처음엔 잘 모르고 했었다. 작곡가로서 익숙했던 출퇴근의 패턴이 아니라 다른 패턴이어서 그게 조금 어려웠다"고 전했다.이번 앨범 수록곡 가운데 'Says It'은 벨이 작사, 작곡한 곡이다. 벨은 "첫사랑의 풋풋함, 간질거림을 담았다. 키씨들을 위한 팬송이기도 하다"고 설명했다.앞으로 가수로서 프로듀서로서 계획을 묻자 벨은 "지금 당장 프로듀서로서 계획은 키스오브라이프 음반에 참여하는 것이다. 가수로서는 키스오브라이프라는 그룹으로 모든 걸 이룬 뒤 그룹의 색에 맞지 않아 공개하지 못한 곡들을 나중에 가수 벨로서 보여주고 싶다. 그런 날이 온다면 행복할 것 같다"고 답했다.벨은 심신의 딸이다. 심신은 키스오브라이프 데뷔 쇼케이스 현장을 직접 찾기도 했다. 벨은 "예전엔 아빠의 자유로운 영혼을 이해하지 못 했는데, 데뷔하고 나서 아빠를 더 이해하게 됐다. 아버지가 그 자리에 올라가기까지 얼마나 힘들었을지 이해하게 됐고 애틋한 감정이 생겼다. 요즘에는 서로 음악적 작업도 공유한다. 이번 앨범 작업 때 믹스 마스터를 아빠에게 보내 들어보라고 하기도 했고, 아빠가 보내는 작곡 파일이나 스케치 초안을 내가 돕기도 한다"고 말했다.키스오브라이프는 두 번째 미니 앨범 'Born to be XX'으로 보고 싶은 것만 보고 듣고 싶은 것만 들으며 생기는 모든 편견과 선입견에 대해 거부하는 'X'를 통해 비로소 온전한 자신을 발견하고 이로부터 오는 '내면으로부터의 자유가 진정한 자유'라는 메시지를 담았다.첫 번째 타이틀곡 'Bad News'는 강렬한 락 사운드와 묵직한 힙합 리듬의 조화가 돋보이는 곡이다. 더블 타이틀곡 'Nobody Knows'는 1970년대 사이키델릭, 펑크 음악과 필라델피아 소울의 클래식 무드에서 영향을 받은 R&B 곡이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr