그룹 오메가엑스(재한, 휘찬, 세빈, 한겸, 태동, XEN, 제현, KEVIN, 정훈, 혁, 예찬) 세빈이 7일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 진행된 세 번째 미니앨범 ‘iykyk(if you know, you know)’ 컴백 쇼케이스에 참석해 포즈를 취하고 있다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr