그룹 오메가엑스(OMEGA X)가 컴백과 함께 의지를 드러냈다.오메가엑스는 7일 오후 4시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 세 번째 미니앨범 ‘iykyk(if you know, you know)’(이프 유 노, 유 노) 발매 기념 쇼케이스를 진행했다.이날 재한은 "이번 앨범은 '애써 말하지 않아도 모두가 알고 있다'라는 뜻이 담겨있다. 앨범 속 5개 트랙 모두 멤버들이 작업에 참여했다. 다양한 장르의 곡으로 채운 만큼 좋게 봐주셨으면 좋겠다"라고 말했다.젠은 "이번 앨범은 오메가엑스의 또 다른 시작이다. 무분별한 잣대와 시선에서 벗어나 자유를 찾고자, 긴 여정을 떠나는 노력을 음악으로 담아냈다. 오메가엑스는 포기하지 않고 나아갈 것이다. 지켜봐달라"고 이야기했다.오메가엑스는 지난해 10월 미국 LA에서 공연 당시 스파이어엔터테인먼트 대표인 A씨에게 폭언, 폭행을 당했다고 폭로한 바 있다. A씨는 대표직에서 물러났다. 이후 오메가엑스는 스파이어엔터테인먼트를 상대로 한 전속계약 효력정지 소송에서 승소했다.타이틀 곡 ‘JUNK FOOD(정크 푸드)’는 불안정한 느낌의 신스와 베이스가 혼란스러운 분위기를 자아내는 트랩 장르의 힙합곡이다. 멤버들의 재치 있는 해석으로 풀어낸 가사와 후렴구의 말하는 듯한 보컬이 어우러져 리스너들에게 묘한 중독성을 불러일으킬 전망이다.또한 이번 앨범에는 무대 위 당찬 에너지를 담은 ‘LOUDER(라우더)’를 비롯해 따뜻한 감성 팝 ‘Touch(터치)’, 기분 좋은 설렘이 담긴 ‘HEY!(헤이)’, 데뷔 2주년 기념 미니 팬미팅에서 미공개 곡으로 선보였던 ‘ISLAND(아일랜드)’까지 수록돼 오메가엑스의 폭넓은 음악 스펙트럼을 만나볼 수 있다.오메가엑스 세 번째 미니앨범 '이프 유 노, 유 노'는 이날 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.윤준호 텐아시아 기자 delo410@tenasia.co.kr