제로베이스원 / 사진제공=웨이크원

단 하루 만에 ‘밀리언셀러’에 등극한 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 국내외 음원 차트를 석권하며 뜨거운 컴백 열기를 이어가고 있다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)이 지난 6일 오후 6시 발매한 두 번째 미니앨범 'MELTING POINT (멜팅 포인트)’는 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트에서(11월 7일 오전 11시 기준) 미국, 캐나다, 일본, 인도, 프랑스, 브라질 등 28개 국가/지역에서 정상을 차지했다.음반뿐 아니라 글로벌 음원 차트에서도 괄목할 만한 성과가 이어지고 있다. 타이틀곡 ‘CRUSH (가시)’를 비롯 'MELTING POINT', 'Take My Hand (테이크 마이 핸드)', 'Kidz Zone (키즈존)', 'Good Night (굿나잇)' 등 전곡이 발매와 동시에 멜론 HOT 100의 20위권에 진입했고, TOP 100 차트에도 동시 이름을 올렸다.발매 30일/100일 이내의 신규 곡을 대상으로 최근 1시간 이용량을 반영한 차트인 ‘HOT 100’에서 타이틀곡 ‘CRUSH (가시)’는 10위로 진입해 2위까지 상승했다. 일본 최대 음원 사이트 라인뮤직 실시간 TOP100에서 정상에 오르는 등 가파른 인기 성장세를 보이고 있다.‘CRUSH (가시)’의 공식 뮤직비디오는 약 18시간만에 200만 조회수를 돌파, 유튜브 인기 급상승 동영상 2위에 오르는 등 뜨거운 글로벌 인기가 이어지고 있다.'MELTING POINT'는 지금 이 순간, 제로베이스원만이 할 수 있는 이야기를 각 곡에 담아냈다. 데뷔 앨범 'YOUTH IN THE SHADE'로 '청춘의 찬란함과 그 이면의 불안정함'이라는 테마를 통해 내면의 이야기에 집중했다면, 제로즈의 믿음으로 '녹는점(MELTING POINT)'에 도달한 아홉 멤버는 단단한 자기 확신을 바탕으로 직접 행동에 나선다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr