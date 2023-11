사진제공=하이브

&TEAM(앤팀)의 정규 1집 'First Howling : NOW'의 앨범 프리뷰 티저가 공개됐다.&TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 7일 0시(이하 한국시간) 팀 공식 SNS에 'First Howling : NOW'에 수록된 신곡 'War Cry', 'Dropkick', 'Really Crazy', 'ALIEN' 등 4곡의 분위기와 정보가 담긴 이미지를 게재했다. 앨범 프리뷰 티저에는 각 곡의 정서를 엿볼 수 있는 총 4장의 사진이 붙어 있고, 각각의 이미지에는 프로듀서 등 곡 작업에 참여한 뮤지션들의 이름이 나열돼 있다.타이틀곡 'War Cry'의 이미지는 멤버 조의 뒷모습을 포착했다. '달'이라는 뜻의 팬덤명 LUNÉ(루네)가 연상되는 보름달이 그의 목에 새겨져 있다. 이 곡에는 &TEAM의 데뷔 앨범 'First Howling : ME'의 타이틀곡 'Under the skin'과 수록곡 'Scent of you'를 비롯해 하이브 레이블즈 소속 여러 아티스트의 앨범을 프로듀싱한 슬로우 래빗(Slow Rabbit), 다양한 음악 장르를 섭렵한 데이비드 윌슨(David Wilson)과 주트(Jutes), &TEAM 미니 2집 'First Howling : WE'의 수록곡 'Road Not Taken'에 참여했던 일라이저 놀(Elijah Noll) 등이 참여했다.'War Cry'의 한국어 버전은 다양한 장르의 K-팝 아티스트들과 협업하며 '명품 작사가'로 불리는 서지음이 노랫말을 붙여 모험의 시작을 알리는 아홉 소년의 당당한 외침에 생명을 불어넣었다.커플링곡 'Dropkick'의 이미지는 경기 시작 직전에 손을 모아 결의를 다지는 모습에 초점을 맞췄다. 자신들이 꿈꾸는 미래를 향해 달려가는 이야기를 담은 이 곡에는 그래미상 수상 이력의 프로듀서 라이언 테더(Ryan Tedder), 방탄소년단 'Dynamite'를 만든 데이비드 스튜어트(David Stewart)를 필두로 신예 프로듀서 그랜트 부탱(Grant Boutin) 등이 힘을 보탰다.창가에서 환하게 웃고 있는 멤버와 이를 지켜보는 또 다른 멤버의 모습을 포착한 'Really Crazy'의 이미지는 곡에 대한 팬들의 기대와 흥미를 불러일으킨다. &TEAM과 데뷔 앨범부터 호흡을 맞춘 소마 겐다(Soma Genda)와 프로듀서 녹(knoak) 등이 참여했다.마지막으로 'ALIEN'의 이미지는 하늘 높이 오른 공을 잡기 위해 손을 뻗는 장면을 담아 세계를 향한 출발선에 서 있음을 은유적으로 드러낸다. 소마 겐다가 프로듀싱을 맡은 'ALIEN'에는 방탄소년단과 저스틴 비버(Justin Bieber) 등의 앨범에 참여한 멜라니 폰타나(Melanie Fontana), 미국 팝 아티스트 샐럼 일리스(Salem Ilese)의 'Mad at Disney'를 공동 작곡한 벤딕 뮐러(Bendik Møller), 다수의 K-팝 히트곡을 작곡한 대니얼 김(Daniel Kim) 등이 동참했다.&TEAM은 오는 8일 앨범 수록곡 일부를 미리 들을 수 있는 '앨범 프리뷰'를 공개할 예정이다. 'First Howling : NOW'는 &TEAM의 데뷔 앨범과 미니 2집을 잇는, 'First Howling' 시리즈를 집대성한 앨범으로 오는 15일 오후 6시 전 세계에 동시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr